В МВД рассказали, какие опасности подстерегают их в Сети
В республиканском МВД перечислили главные опасности, которые поджидают в Интернете несовершеннолетних жителей Бурятии. Одна из них – кибербуллинг, то есть оскорбления и запугивания, которые могут вызвать серьёзные проблемы, включая депрессию.
Кроме того, дети рискуют стать жертвами секстинга. Это пересылка интимных фотографий или сообщений, открывающая путь к шантажу и распространению снимков без согласия.
- Преступники также используют груминг, чтобы завоевать доверие детей и получить их личные данные, что может привести к сексуальному насилию, – пояснили в МВД. – Поэтому важно обучать их правилам безопасности, контролировать активность в Сети и использовать программное обеспечение для фильтрации контента. Это позволит предотвратить негативные последствия.
Жителей Бурятии предупредили об угрозах детям в Интернете
Общество, Фото:
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