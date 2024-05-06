«Ударными темпами» планируют выпустить 100 миллионов будущих рыбок. ФОТО
Сегодня в Кабанском районе Бурятии в реку Большая Речка, что впадает в Байкал, выпустили миллион личинок байкальского омуля. Их вырастили в инкубационных аппаратах Большереченского рыбоводного завода.
Личинки весят всего несколько миллиграммов. Это пока ещё не полноценные рыбки – через несколько месяцев они станут мальками. А нереститься выросшие взрослые особи смогут только через несколько лет.
- Сейчас в бассейнах около 10 миллионов. Я думаю, что ударными темпами выпустим 100 миллионов в общей сложности, - поделился руководитель ФГБУ «Главрыбвод» Леонид Михайлик.
За последние годы в Бурятии удалось достичь кратного увеличения воспроизводства омуля. С 2023 года на определённых участках озера Байкал открыли любительский лов омуля. Немалая заслуга связана с устойчивыми положительными результатами искусственного воспроизводства байкальского омуля.
- Хочу поблагодарить всех, кто участвует в этом мероприятии. Конечно, хочу поблагодарить руководителя ГК «Титана» Вадима Витальевича Бредний – нашего главного партнёра, который ежегодно и не один раз в год выпускает омуль и другие виды рыб. Министра сельского хозяйства Галсана Евгеньевича Дареева, который курирует нашу отрасль. Всех гостей, всех жителей, которые живут на берегу Байкала, желающих поучаствовать в этом благородном деле, - обратился Леонид Михайлик.
Восполнение популяции омуля проводится ежегодно. В 2023 году личинок выпускал глава Бурятии Алексей Цыденов. Тогда он отмечал, что к восстановлению промышленного лова омуля на Байкале пока ещё не готовы, но первые шаги уже сделаны.
В приток Байкал выпустили миллион личинок омуля
Общество, Фото:
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