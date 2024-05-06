Мероприятие посвящено Году семьи
В Бурятии продолжается приём заявок на участие в IV республиканском конкурсе семейного творчества «Семья и традиции». Участвовать могут семьи, проживающие в республике и воспитывающие (воспитавшие) детей.
Для участия в конкурсе необходимо снять видеоролики на тему: «Семья – хранитель традиций» и «Семейное творчество», а также отправить семейную фотографию в традиционных костюмах, за занятием традиционным ремеслом, совершением обряда и прочего. Заявки с видео и фото принимаются до 17 мая на электронную почту: kdd.konkurs@mail.ru с пометкой «Семья».
Самые яркие творческие семьи выступят на большом празднике ко Дню защиты детей 1 июня в этнографическом музее в Улан-Удэ. Об этом сообщает республиканский центр народного творчества.
Возрастное ограничение: 0+.
В Бурятии проходит конкурс семейного творчества
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