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В райцентре в Бурятии начался мощный пожар

В райцентре в Бурятии начался мощный пожар
Происшествия,  Фото:«Заиграево-инфо.24/7»
Там вспыхнула позная

Крупное возгорание произошло в понедельник, 6 мая, в Заиграевском районе. Как сообщили в группе «Заиграево-инфо.24/7», огонь охватил позную. 

На месте работают сотрудники пожарной части № 19. 

По словам очевидцев, во время пожара мог взорваться баллон с газом.

«Люди сидели в кафе. Вдруг что-то взорвалось, и резко кафе охватило огнем. Все выбежали на улицу, вытаскивают газовые баллоны из помещения», - приводит слова очевидцев «Весь Улан-Удэ • Бурятия».

В ГУ МЧС России по Бурятии инцидент пока не комментировали. Подробности пожара выясняются.


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