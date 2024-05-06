В райцентре в Бурятии начался мощный пожар





В ГУ МЧС России по Бурятии инцидент пока не комментировали. Подробности пожара выясняются.







Крупное возгорание произошло в понедельник, 6 мая, в Заиграевском районе. Как сообщили в группе «Заиграево-инфо.24/7», огонь охватил позную.На месте работают сотрудники пожарной части № 19.По словам очевидцев, во время пожара мог взорваться баллон с газом.«Люди сидели в кафе. Вдруг что-то взорвалось, и резко кафе охватило огнем. Все выбежали на улицу, вытаскивают газовые баллоны из помещения», - приводит слова очевидцев «Весь Улан-Удэ • Бурятия».