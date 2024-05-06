Правда, местами прогнозируют небольшой дождь и ветер
В Бурятии опубликовали прогноз на три дня.
По данным Бурятского гидрометцентра, 7 мая по республике: переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, утром и днём местами небольшой дождь с переходом в мокрый снег, по северной половине до умеренных осадков. Ветер восточный, с переходом на северо-западный 7-12, утром и днём в отдельных районах 17-22 м/с. Температура ночью +6, +11, местами +2,-3, днём +15, +20, местами +5, +10, по востоку +20, +25.
8 мая по республике: переменная облачность, ночью местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днём без осадков. Ветер ночью северо-западный 7-12, в отдельных районах 15-18 м/с, днём с переходом на юго-западный 6-11 м/с. Температура ночью 0, +5, местами -1,-6, днём +16, +21, местами +8, +13.
9 мая по республике: облачно, ночью местами, днём на большей части территории небольшой, местами умеренный дождь, в горах с мокрым снегом. Ветер северо-западный 7-12, утром и днём в отдельных районах 15-20 м/с.
Температура ночью +1, +6, местами -2,-7, днём +12, +17, местами +4, +9.
В Бурятии ожидается тёплая погода
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
А вторым по востребованности оказался китайский
Отведать её горожане смогут в центре города и трёх парках
Правда, местами прогнозируют небольшой дождь и ветер
В МВД рассказали, какие опасности подстерегают их в Сети
Викторию Орбодоеву обошла исполнительница из Дагестана
За неделю специалисты ликвидировали ещё 46
Появился полный график отключений воды на лето
На главной площади города отрепетируют парад Победы
Стоимость содержания одного животного в сутки влетит в копеечку
Одного нарушителя пришлось немедленно отселить
Это стало возможным благодаря благотворительной акции вуза
Глава района получил представление
Ирина Назаровна живёт в селе Харитоново
График начнёт действовать со вторника
Теперь водителям автобусов придётся высаживать на нём пассажиров