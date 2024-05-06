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В Бурятии ожидается тёплая погода

В Бурятии ожидается тёплая погода
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Правда, местами прогнозируют небольшой дождь и ветер

В Бурятии опубликовали прогноз на три дня.

По данным Бурятского гидрометцентра, 7 мая по республике: переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, утром и днём местами небольшой дождь с переходом в мокрый снег, по северной половине до умеренных осадков. Ветер восточный, с переходом на северо-западный 7-12, утром и днём в отдельных районах 17-22 м/с. Температура ночью +6, +11, местами +2,-3, днём +15, +20, местами +5, +10, по востоку +20, +25.

8 мая по республике: переменная облачность, ночью местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днём без осадков. Ветер ночью северо-западный 7-12, в отдельных районах 15-18 м/с, днём с переходом на юго-западный 6-11 м/с. Температура ночью 0, +5, местами -1,-6, днём +16, +21, местами +8, +13.

9 мая по республике: облачно, ночью местами, днём на большей части территории небольшой, местами умеренный дождь, в горах с мокрым снегом. Ветер северо-западный 7-12, утром и днём в отдельных районах 15-20 м/с.

Температура ночью +1, +6, местами -2,-7, днём +12, +17, местами +4, +9.


прогноз погоды

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