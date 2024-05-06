На юге Бурятии супруги отпраздновали «золотую свадьбу»

Общество, Фото: пресс-служба управления ЗАГС РБ

Поздравления принимала чета Корякиных



В Джидинском районе Бурятии супруги Леонид Иванович и Зоя Васильевна Корякины отметили золотой юбилей совместной жизни. Пятьдесят лет назад, 12 апреля 1974 года, они стали мужем и женой. Их союз оказался по-настоящему крепким, у них двое детей, пять внуков и один правнук.



На торжественной церемонии супруги расписались в книге почётных юбиляров Джидинского района. Представители районного отдела ЗАГС вручили супругам благодарственное письмо. Дети «золотой» пары - сыновья Евгений и Сергей, проживающие далеко от отчего дома, в Иркутске и Санкт-Петербурге, несмотря на большие расстояния, дела и заботы, приехали поздравить любимых родителей вместе с семьями.



- Пятьдесят лет – это продолжительное время, и оно пролетело быстро. Но память хранит только счастливые, светлые моменты жизни, оставляя за своей гранью трудности и проблемы, которые Леонид Иванович и Зоя Васильевна с честью преодолели вместе, - сообщает пресс-служба управления ЗАГС РБ.

