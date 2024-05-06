06 мая

05 мая

Популярное

На юге Бурятии супруги отпраздновали «золотую свадьбу»

На юге Бурятии супруги отпраздновали «золотую свадьбу»
Общество,  Фото:пресс-служба управления ЗАГС РБ
Поздравления принимала чета Корякиных

В Джидинском районе Бурятии супруги Леонид Иванович и Зоя Васильевна Корякины отметили золотой юбилей совместной жизни. Пятьдесят лет назад, 12 апреля 1974 года, они стали мужем и женой. Их союз оказался по-настоящему крепким, у них двое детей, пять внуков и один правнук.

На торжественной церемонии супруги расписались в книге почётных юбиляров Джидинского района. Представители районного отдела ЗАГС вручили супругам благодарственное письмо. Дети «золотой» пары - сыновья Евгений и Сергей, проживающие далеко от отчего дома, в Иркутске и Санкт-Петербурге, несмотря на большие расстояния, дела и заботы, приехали поздравить любимых родителей вместе с семьями.

- Пятьдесят лет – это продолжительное время, и оно пролетело быстро. Но память хранит только счастливые, светлые моменты жизни, оставляя за своей гранью трудности и проблемы, которые Леонид Иванович и Зоя Васильевна с честью преодолели вместе, - сообщает пресс-служба управления ЗАГС РБ.
Бурятия Джидинский район ЗАГС семьи юбилей свадьба

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На юге Бурятии супруги отпраздновали «золотую свадьбу»
На юге Бурятии супруги отпраздновали «золотую свадьбу»
Общество, 06.05.2024
Поздравления принимала чета Корякиных
Гиревики Бурятии победили на этапе кубка мира
Гиревики Бурятии победили на этапе кубка мира
Общество, 06.05.2024
Две золотые медали завоевали студенты республики
В приток Байкал выпустили миллион личинок омуля
В приток Байкал выпустили миллион личинок омуля
Общество, 06.05.2024
«Ударными темпами» планируют выпустить 100 миллионов будущих рыбок. ФОТО
Самбистки Бурятии завоевали 4 медали чемпионата России
Самбистки Бурятии завоевали 4 медали чемпионата России
Общество, 06.05.2024
В копилке республики – золото, серебро и две бронзы
Ещё один уроженец Тувы получил звание Героя России
Ещё один уроженец Тувы получил звание Героя России
Общество, 06.05.2024
Младший сержант Буян Куулар награждён за «беспримерные мужество и героизм»
В Улан-Удэ перед ветеранами выступили фронтовые бригады
В Улан-Удэ перед ветеранами выступили фронтовые бригады
Общество, 06.05.2024
Муниципальные учреждения культуры организовали музыкальные концерты для ветеранов Великой Отечественной
В Улан-Удэ наконец-то разобрались с «раем для Плюшкина»
В Улан-Удэ наконец-то разобрались с «раем для Плюшкина»
Общество, 06.05.2024
Зловонную помойку с дохлыми крысами в отдалённом микрорайоне ликвидировали
Борица Бурятии победила на чемпионате России
Борица Бурятии победила на чемпионате России
Общество, 06.05.2024
Турнир проходил в Подмосковье
По Улан-Удэ проедет «Трамвай Победы»
По Улан-Удэ проедет «Трамвай Победы»
Общество, 06.05.2024
Тематический вагон будет курсировать по маршруту №2
Улан-удэнцы полюбили парковаться на газонах
Улан-удэнцы полюбили парковаться на газонах
Общество, 06.05.2024
Каждый день в городе ловят по 20-30 таких нарушителей

В Бурятии некоторые медики остались без увеличенных спецвыплат
В Бурятии некоторые медики остались без увеличенных спецвыплат
Общество, 06.05.2024
Они не дождались надбавок в 30 тысяч рублей
В Бурятию доставили Благодатный огонь
В Бурятию доставили Благодатный огонь
Общество, 06.05.2024
Святыню встретили в Свято-Троицком храме в Улан-Удэ
В Бурятии документалисты повстречали медведя
Общество, 06.05.2024
Косолапый даже не обратил на них внимание

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^