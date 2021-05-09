Параспортсмен из Бурятии опередил американца
В бельгийском Остенде с 6 по 9 мая проходит Кубок мира по паравелоспорту на шоссе. В личных гонках российские спортсмены завоевали одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали, сообщает Паралимпийский комитет России.
Золотую медаль принёс спортсмен из Бурятии Михаил Асташов (выступает в параллельном зачёте за Бурятию и Свердловскую область). Он стал победителем соревнований среди спортсменов класса С1. Михаил преодолел трассу за 29 минут 02,355 секунд, опередив ближайшего преследователя Арона Кейт/Aaron Keith/ из США на 26,582 секунды.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в апреле Михаил Асташов завоевал две медали, одну из них золотую, на чемпионате России по велоспорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Он приближается к главной цели – попаданию на Паралимпийские Игры.
Михаил Асташов – уникальный спортсмен, родившийся без рук и ног, выросший без родителей, но доказавший, что его способности безграничны.
«Моя жизнь – это история преодоления: себя, обстоятельств, предрассудков. Но я ни о чём не жалею, наоборот, мне хочется показать людям, что всё в жизни зависит только от нас самих», - рассказывал Михаил ранее в интервью.
Велоспорт был впервые включен в программу VII Паралимпийских летних игр 1984 года в Нью-Йорке и Сток-Мандевиле. В соревнованиях принимают участие спортсмены с церебральным параличом, ампутациями и другими поражениями опорно-двигательного аппарата, а также с нарушением зрения. Гонки проходят на велосипедах, трициклах, тандемах и хендбайках. На XVI Паралимпийских летних играх в Токио (Япония) в велоспорте будет разыгран 51 комплект медалей, спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата разыграют 43 комплекта, а спортсмены с нарушением зрения – восемь.
Михаил Асташов из Бурятии взял золото на Кубке мира
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Параспортсмен из Бурятии опередил американца
На Аллее Славы установлены памятные бюсты героям-землякам
Медсестра скончалась в эвакогоспитале в Улан-Удэ в 1943 году
Лама связал массовую вырубку деревьев в Бурятии с потерей самобытности, культуры и языка
Велопробег устроили в Гусиноозёрске
Всероссийский турнир собрал почти 500 спортсменов
Иван Михайлович Егоров с лёгкостью справился со всеми пятью испытаниями
«Байкал-Dailу» представляет программу мероприятий празднования 76-й годовщины Великой Победы
На севере Бурятии возможен мокрый снег
Виктор Кузнецов всю жизнь связан с водной стихией
Автопробег посвятили 76-й годовщине Победы. ВИДЕО
Девочка с редкой аномалией смогла уехать домой только в возрасте двух месяцев
В марше приняли участие 240 школьников
На выставке представлено обмундирование и оружие времён Великой Отечественной
На месте работают сотрудники ГИБДД