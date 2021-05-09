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Михаил Асташов из Бурятии взял золото на Кубке мира

Михаил Асташов из Бурятии взял золото на Кубке мира
Общество,  Фото:страница Михаила Асташова
Параспортсмен из Бурятии опередил американца

В бельгийском Остенде с 6 по 9 мая проходит Кубок мира по паравелоспорту на шоссе. В личных гонках российские спортсмены завоевали одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали, сообщает Паралимпийский комитет России.

Золотую медаль принёс спортсмен из Бурятии Михаил Асташов (выступает в параллельном зачёте за Бурятию и Свердловскую область). Он стал победителем соревнований среди спортсменов класса С1. Михаил преодолел трассу за 29 минут 02,355 секунд, опередив ближайшего преследователя Арона Кейт/Aaron Keith/ из США на 26,582 секунды.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в апреле Михаил Асташов завоевал две медали, одну из них золотую, на чемпионате России по велоспорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Он приближается к главной цели – попаданию на Паралимпийские Игры.

Михаил Асташов – уникальный спортсмен, родившийся без рук и ног, выросший без родителей, но доказавший, что его способности безграничны.

«Моя жизнь – это история преодоления: себя, обстоятельств, предрассудков. Но я ни о чём не жалею, наоборот, мне хочется показать людям, что всё в жизни зависит только от нас самих», - рассказывал Михаил ранее в интервью.

Велоспорт был впервые включен в программу VII Паралимпийских летних игр 1984 года в Нью-Йорке и Сток-Мандевиле. В соревнованиях принимают участие спортсмены с церебральным параличом, ампутациями и другими поражениями опорно-двигательного аппарата, а также с нарушением зрения. Гонки проходят на велосипедах, трициклах, тандемах и хендбайках. На XVI Паралимпийских летних играх в Токио (Япония) в велоспорте будет разыгран 51 комплект медалей, спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата разыграют 43 комплекта, а спортсмены с нарушением зрения – восемь. 
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