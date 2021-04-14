Спортсмен из Бурятии стал на шаг ближе к Паралимпиаде

Михаил Асташов взял медали чемпионата России по велоспорту
Спортсмен из Бурятии Михаил Асташов завоевал две медали, одну из них золотую, на чемпионате России по велоспорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Он приближается к главной цели – попаданию на Паралимпийские Игры.
- Вот и закончился чемпионат России по велоспорту ПОДА! Чемпионат получился очень интересным из-за сложности трасс, погодных условий и подготовки соперников, так как близятся Паралимпийские игры в Токио. Каждый мечтает туда попасть и делает всё что может для этого. Поэтому поздравляю всех чемпионов и призёров! В таких условиях побеждали реально сильнейшие. Мне удалось взять первое место в гонке с раздельным стартом, а в групповой гонке стал вторым, - поделился на своей странице Михаил Асташов.
Он поблагодарил двух спортсменов, в том числе двукратного чемпиона мира по паравелоспорту Арслана Гильмутдинова из Ижевска, за соперничество и мотивацию.
- Я приобрёл много нового опыта, сделал выводы и понял, над чем нужно ещё работать)))) И это здорово - ведь нет предела совершенству. Буду работать и тренироваться дальше, чтобы становится ещё лучше, чем есть сейчас, - написал Михаил Асташов.
Спортсмен обратился ко всем, кто переживает за него: «Мы все можем потерпеть неудачу в том или ином поприще, но важно делать выводы и стремится работать над ошибками. В общем, всем хорошего настроения, ну и по традиции: всем добра и спорта!».
Михаил Асташов блестяще провел спортивный сезон 2020 года. Он уверенно победил в номинации «Лучший спортсмен по инваспорту» на главной спортивной премии Бурятии «Золотой Олимп».
В сентябре 2020 года Михаил Асташов сперва завоевал две золотые медали на чемпионате России по велоспорту на шоссе среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в Ижевске. Соревнования проходили в начале сентября.
Затем спортсмен из Бурятии завоевал золото на чемпионате России-2020 по паратриатлону. Чемпионат прошёл с 11 по 13 сентября в городе Евпатория в Крыму. В нём приняли участие 23 спортсмена из 11 регионов страны.
19-20 сентября на чемпионате России по велоспорту на треке среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Михаил Асташов взял две золотые медали. Состязания состоялись в Санкт-Петербурге.
В феврале 2021-го в Санкт-Петербурге Михаил завоевал четыре золотые медали на чемпионате России по велоспорту на треке.
Этой зимой он опроверг появившуюся в соцсетях информацию, что ему необходимо собирать деньги на новые протезы.
Михаил Асташов – уникальный спортсмен, родившийся без рук и ног, выросший без родителей, но доказавший, что его способности безграничны.
«Моя жизнь – это история преодоления: себя, обстоятельств, предрассудков. Но я ни о чём не жалею, наоборот, мне хочется показать людям, что всё в жизни зависит только от нас самих», - рассказывал Михаил ранее в интервью.
Спортсмен из Бурятии стал на шаг ближе к Паралимпиаде
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