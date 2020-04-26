Бурятский спортсмен Михаил Асташов: «Врачи давали прогноз, что жить долго не суждено»



Народный интернет-проект «Гордость России», созданный более шести лет назад, ежедневно рассказывает о сильных людях, достойных стать примером для других. 24 апреля героем дня был 31-летний спортсмен из Улан-Удэ Михаил Асташов. Несмотря на ограничения по здоровью, Михаил стал многократным чемпионом и рекордсменом России по плаванию и лёгкой атлетике, а также серебряным призёром чемпионата мира по паратриатлону. Далее его рассказ о себе на портале «Гордость России» из первых уст:



Моя жизнь – это история преодоления: себя, обстоятельств, предрассудков. Но я ни о чём не жалею, наоборот, мне хочется показать людям, что всё в жизни зависит только от нас самих.



Я родился в Бурятии в 1988 году. Родители не ожидали, что у меня будут такие серьёзные отклонения: я появился на свет без рук и ног. Врачи уговорили написать отказную, по их прогнозам, с такими патологиями жить долго мне было не суждено. Мама и папа отказались от меня, когда мне было несколько дней. Но, вопреки всем заключениям врачей, я жил. Первые четыре года я провёл в доме малютки, а потом меня перевели в специализированный детский дом в Кусе Челябинской области. Годы, проведённые в казенных стенах, стали для меня настоящей школой жизни. Они дали мне очень много, можно сказать, предопределили мою дальнейшую судьбу.



О спортивных секциях и не только



Окружающие говорят, что у меня есть внутренний стержень. Я не знаю, так ли это, но тяга к спорту у меня была с раннего детства. В детском доме, где я воспитывался, были спортивные секции, которые я посещал с большим удовольствием. Причём посещение секций было обязательным, делалось это для того, чтобы мы меньше хулиганили. Я думаю, что мне это дало очень многое в плане развития. Я занимался не только спортом, но и ходил в секции шитья и рисования, которые были обязательными. Мне это обстоятельство не особенно нравилось, но как только у меня начало что-то получаться, я понял: всё не зря. Научиться шить было нелегко, но постоянные тренировки дали результат, помимо шитья, я освоил ещё и вышивку. Когда я вышиваю, то держу иголку обеими руками, а тканевая основа, натянутая на пяльцы, лежит у меня на коленях. Также я умею шить на швейной машинке, как на ручной, так и на ножной.



Первый вид спорта, которым я увлёкся, стал бадминтон. Поначалу мы играли с пацанами между собой, а потом наши успехи заметили, мы стали ездить на областные соревнования, участвовали в первенстве России. Я даже становился чемпионом в своей группе инвалидности, потом взял премию Николая Островского за особые достижения в спорте. Бадминтоном я занимался до самого выпуска из детского дома, а когда переехал в Улан-Удэ, то переключился на плавание, потому что для бадминтона не было условий.



О жизни в детском доме



Я считаю, что жизнь в детском доме мне дала очень многое, и я рад, что всё сложилось именно так. Бытует мнение, что детский дом – это нечеловеческие условия для жизни. У меня все наоборот: я сохранил только добрые воспоминания об этом месте и о людях, которые меня воспитывали. Мне там было действительно хорошо. Воспитатели не жалели времени и сил, чтобы обучить меня навыкам самообслуживания, следили за моим здоровьем. Дети-инвалиды, которые остаются в родных семьях, вырастают менее приспособленными к жизни. Я же полностью себя обслуживаю и не нуждаюсь в посторонней помощи.



Конечно, как и в любой детской среде, были свои особенности общения. При необходимости нужно было постоять за себя, ребята не смотрели, есть у меня руки и ноги или нет. И я отстаивал свой авторитет, без этого в мальчишеском коллективе никак. Лет до семи я жил без протезов, научился бегать на коленках, но было очень больно, стирал себе всё в кровь. Но, несмотря на эту особенность, я никогда не давал себя в обиду. Если кто-то задирал меня, я давал сдачу. Убежать от меня было делом нехитрым: на коленках я не мог догнать обидчика. Тогда я придумал надевать на ноги несколько пар носков и набивать обувь ватой, получалось что-то вроде самодельных протезов. Это позволяло мне передвигаться быстрее, даже догонять своих здоровых обидчиков.



О первых протезах



В возрасте 8-10 лет у меня появились первые ножные протезы. Но для меня это была не радость, а горе: нужно было учиться ходить заново, а это было очень больно, они сильно натирали в местах крепления к телу. Я пытался избавиться от них всеми возможными способами, прятал и даже ломал их. Но в детском доме за этим строго следили и наказывали, приходилось использовать их по назначению. Я бунтовал: меня устраивала жизнь без протезов, зачем они мне нужны, если я прекрасно обхожусь без них. Это сейчас я понимаю, насколько изменилась моя жизнь с использованием протезов. У нас были ребята с инвалидностью, которые так и не освоили протезы, они до сих пор маломобильны, потому что передвигаются на колясках. Когда я стал старше, то мне пытались сделать протезы для рук, но с ними у меня не задалось: я не смог к ним привыкнуть. Они были неудобными, предназначенными больше для эстетики, нежели для облегчения жизни. Сейчас появились современные протезы, но у меня уже отпала в них острая необходимость. Я всё умею делать без протезов, да и своего внешнего вида я нисколько не стесняюсь. Мне абсолютно всё равно, что про меня подумают люди, удивятся они или ужаснутся тому, что у меня нет рук. Я вырос из того возраста и состояния, когда это обстоятельство меня волновало.



О семье



В 2006 году в моей жизни случилось важное событие: мне предстояло выпускаться из детского дома. До подросткового возраста я не знал, что у меня есть семья, привык быть один. Когда узнал, что родители живы и они готовы взять меня обратно, то не испытал каких-то особенных чувств. Реакция была нейтральная. Родители при встрече плакали, я – нет.



Однако потом, когда приехал к родным в Улан-Удэ, узнал их, пожил с ними, то пришло осознание того, что семья – это здорово. Помимо мамы и папы, у меня есть два родных брата.



О новых видах спорта



С переездом в Улан-Удэ с 2006 по 2011 год я занимался настольным теннисом, а потом познакомился с моим тренером Николаем Тетериным и с 2012 года стал осваивать плавание под его руководством.



Я освоил четыре вида плавания и одержал несколько побед на российских соревнованиях. С 2013 года – абсолютный победитель кубка России на дистанции 100 метров брассом среди инвалидов. Участвуя в чемпионатах и кубках России на короткой и длинной воде, я установил более 14 рекордов, а на кубке России за четыре года своего участия я побеждал во всех десяти классах.



Параллельно с плаванием я занимался лёгкой атлетикой, потому что благодаря хлопотам и усилиям Николая Афанасьевича мне сделали беговые протезы. Также мы пробовали дуатлон, который включает в себя две дисциплины: плавание и бег. В 2016 году я занялся триатлоном и окончательно перешёл на этот вид спорта. Триатлон, пожалуй, самый тяжёлый из тех видов спорта, которыми я увлекся, но и самый выгодный для меня: соперников по этой же причине меньше, а значит, больше шансов на победу. В настоящее время я выступаю за два региона: Республику Бурятию и Свердловскую область.



С переездом в Бурятию я получил образование: сначала окончил профессиональный лицей, став оператором ЭВМ, а потом поступил в Восточно-Сибирский государственный институт культуры.



О феномене успеха



Я не могу объяснить феномен моего успеха, просто я занимаюсь тем, что мне нравится. Спортивные секции в нашем детском доме были не профессиональные, а любительские, мы с ребятами занимались как умели. Изначально мне просто нравилось заниматься спортом, я всегда был активный, не мог усидеть на одном месте. И по сей день ничего не изменилось, я не мыслю себя без движения. На данном этапе я занимаюсь спортом в первую очередь для себя. Но есть и второй мотиватор: я хочу показать людям, что все границы только у них в голове. У меня много знакомых, которые сидят по домам и жалуются на жизнь, мне хочется, чтобы они поняли: всё зависит только от нас самих. Даже я, человек с такими серьёзными ограничениями по здоровью, живу полной жизнью и радуюсь каждому дню.



О мотивации



Если мне говорят, что у меня не получится, это мне не по силам, я хочу доказать обратное. Это очень сильно мотивирует. Так было с настольным теннисом. Я осваивал его по самоучителю, потому что мне сказали, что без рук я не смогу полноценно играть. Но я научился, держал ракетку двумя руками и тренировался, тренировался, тренировался... Сейчас я играю на уровне мастера спорта и являюсь многолетним чемпионом республики по настольному теннису. А всего-то нужно было усомниться в том, что я смогу освоить этот вид спорта. Я не считаю себя человеком с ограниченными возможностями, потому что достичь можно всего, стоит только захотеть.



О целях



Я не мечтаю, я ставлю цели, потому что с ними все понятно: сразу ясно, что делать, чтобы был результат. На сегодня у меня две главных цели. Я очень хочу попасть на Паралимпийские игры, этого хотят все параспортсмены. И второе, чего я хочу, но пока сделать не удалось – это создание семьи.



Достижения Михаила Асташова:



с 2013 ‒ многократный обладатель Кубка России на дистанции 100 м брассом среди людей с ограничением по здоровью;

2014 ‒ чемпион России по плаванию среди людей с ограничением по здоровью;

2016 ‒ вице-чемпион мира по паратриатлону в классе РТ-2 Open Race;

2016 ‒ золотая медаль открытого чемпионата России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (100 м брасс и 200 м комплексное плавание);

2016 ‒ обладатель Кубка России по паратриатлону в классе РТ-2;

2016 ‒ обладатель титула «Человек года Бурятии 2015»;

2016 ‒ победитель «Парасибириады» в составе сборной команды Республики Бурятия;

2017 ‒ обладатель премии МИРа в номинации «Народная премия»;

2018 ‒ победитель международных соревнований по паратриатлону IRONSTAR;

2018 ‒ серебряный призер чемпионата России по паратриатлону;

2019 ‒ обладатель Кубка мира по паратриатлону в классе PTS-2;

2019 ‒ чемпион России по паратриатлону в классе РТ2.

Лауреат премии имени Николая Островского за особые достижения в спорте.

Многократный чемпион Республики Бурятия по настольному теннису.

Многократный чемпион России по бадминтону среди юниоров.

