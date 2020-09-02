В Забайкалье установят скульптуру нерчинского купца

Общество, Фото: пресс-служба минЖКХ Забайкальского края

В поисках материалов скульптор посетил Иркутск и Улан-Удэ



Ко дню рождения купца Бутина, 4 ноября, возле здания Нерчинского краеведческого музея в Забайкальском крае появится скульптура золотодобытчика. Идею реализуют в рамках масштабных работ по восстановлению исторического центра города Нерчинска.



По словам архитектора Александра Пильникова, для поиска подходящих материалов он посетил Иркутск и Улан-Удэ. Произведение решили выполнить из вторсырья стали.



- Материал не плавится в печах, работать с ними довольно сложно, но возможно. В процессе создания принимают участие несколько человек. Мы работаем с мая и в сентябре уже должны сдать готовую скульптуру. Это огромная ответственность перед историей, людьми, которые смогут своими глазами увидеть каждую деталь, – пояснил художник.



Два года назад в саду Даурского Версаля появился «памятник» Татьяны Дмитриевны Мауриц, сестры братьев Бутиных и основательницы сада. Немного позже пришла идея новой, но такой важной для Забайкалья скульптуры.



Напомним, что городское поселение «Нерчинское» стало победителем всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды малых городов и исторических поселений с проектом «Золотая Нить». Сумма финансирования из федерального бюджета на реализацию проекта составила 60 миллионов рублей, министерством ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи региона было выделено ещё 20 миллионов рублей. Кроме того, в этом году благоустраивается городской парк и восстанавливаются склады купца Колобовникова. Общая сумма затрат на восстановление исторического центра города составит около 90 миллионов рублей, сообщает пресс-служба минЖКХ Забайкальского края.

