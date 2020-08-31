Началась московская часть съёмок бурятского фильма «Здесь никого нет»

Команда режиссёра Ая-Ганги Улзытуевой приступила к московской части съёмок фильма «Здесь никого нет». Об этом сообщают создатели ленты в социальной сети.
Отмечается, что на съёмках присутствовала известная бурятская теннисистка, лицо японского бренда ASICS Дари Саханова. Она является генеральным продюсером кинопроекта.
По словам режиссёра картины, Дари понравился тизер и идея фильма, и она решила вложить собственные средства в завершение московской части съёмок, а также приложить усилия для привлечения финансирования в постпродакшн и участие проекта в престижных российских и международных фестивалях.
- Мне очень близка идея фильма об обретении гармонии с окружающим миром, а также то, что в фильме играет большую роль природа и места Бурятии. Тизер произвёл на меня сильное впечатление. Такого кино из Бурятии мир ещё не видел!», - поделилась своими впечатлениями Дари.
Красивая, атмосферная история об обретении человеком утраченной гармонии бытия разворачивается по большей части в Бурятии. Она будет близка и понятна каждому, независимо от этнической принадлежности и местоположения, заявляют создатели фильма.
Основная часть съёмок проходила в Баргузинском районе Бурятии в 2019 году. Главную роль в фильме исполняет российский актёр Никита Юранов. Судя по тизеру, приехавший в республику, вероятно, в командировку, молодой человек после аварии оказывается в странной заброшенной деревне. Людей вокруг него нет, только старые здания и дома. Сюжет картины пока не раскрывается.