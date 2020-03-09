«Такого кино из Бурятии мир ещё не видел!»: Дари Саханова инвестирует в таинственный фильм

Известная бурятская теннисистка, лицо японского бренда ASICS, Дари Саханова инвестирует в короткометражный художественный фильм «Здесь никого нет?». Режиссёром картины стала Ая-Ганга Улзытуева. Основное действие разворачивается в отдаленном районе Бурятии. Эта часть съёмок позади. В данный момент съёмочная группа готовится к съёмкам в Москве.
Деньги на съёмки изыскивались в разных источниках. Финансировали съёмки родственники, друзья. Помогла победа на Питчинге кинопроектов в Бурятии, а также фонд Даши Намдакова. Большой вклад предоставлением оборудования внёс режиссёр Баир Дышенов.
По словам режиссёра картины, Дари понравился тизер и идея фильма, и она решила вложить собственные средства в завершение московской части съёмок, а также приложить усилия для привлечения финансирования в постпродакшн и участие проекта в престижных российских и международных фестивалях.
- Я искренне рада сотрудничеству с Ая-Гангой для завершения её кинопроекта «Здесь никого нет?». Мне очень близка идея фильма об обретении гармонии с окружающим миром, а также то, что в фильме играет большую роль природа и места Бурятии. Тизер произвёл на меня сильное впечатление. Такого кино из Бурятии мир ещё не видел! – рассказала теннисистка.
Дари рассказала, что она подробно обсудила с Ая-Гангой детали проекта, перспективы сотрудничества.
- Верю в талант Ая-Ганги, её творчество, то, что фильм получит высокую оценку зрителей и кинокритиков. Также мне приятно знать, что Ая-Ганга - внучка великого бурятского поэта Дондока Улзытуева, которого почитают как гения и национальное достояние в моей родной Бурятии и за её пределами, - продолжила Дари.
В будущем теннисистка и молодая режиссёр думают о продолжении сотрудничества и новых проектах под брэндом «Aya-Ganga&DariFilm».
- Верим в мечту. Однажды будем в Голливуде! – заключила теннисистка.
По словам Ая-Ганги, Дари – глубокий, тонко чувствующий человек и, несмотря на юный возраст, является примером для своего поколения.
- Её трудолюбие, упорство в достижении цели и высокая интеллектуальная и нравственная культура вызывают восхищение, - отметила режиссёр.
Сейчас Дари находится в Барселоне, где продолжает тренироваться в известной теннисной академии Луиса и Серхи Бругера. Скоро начнутся матчи и грунтовый сезон. Но творческая команда с Дари постоянно на связи.
Нашему проекту «Здесь никого нет? / Is Anyone Here?» – Быть! – заключила Ая-Ганга Улзытуева.
Как сообщал «Байкал-Daily», картина снималась осенью 2019 года. Главную роль в фильме исполнил российский актёр Никита Юранов. Судя по тизеру, приехавший в республику, судя по всему, в командировку, молодой человек после аварии оказывается в странной заброшенной деревне. Людей вокруг него нет, только старые здания и дома. Сюжет картины пока не раскрывается.