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«Такого кино из Бурятии мир ещё не видел!»: Дари Саханова инвестирует в таинственный фильм

«Такого кино из Бурятии мир ещё не видел!»: Дари Саханова инвестирует в таинственный фильм
Общество, 
Теннисистку привлёк фильм, и она решила поучаствовать в его создании

Известная бурятская теннисистка, лицо японского бренда ASICS, Дари Саханова инвестирует в короткометражный художественный фильм «Здесь никого нет?». Режиссёром картины стала Ая-Ганга Улзытуева. Основное действие разворачивается в отдаленном районе Бурятии. Эта часть съёмок позади. В данный момент съёмочная группа готовится к съёмкам в Москве.

Деньги на съёмки изыскивались в разных источниках. Финансировали съёмки родственники, друзья. Помогла победа на Питчинге кинопроектов в Бурятии, а также фонд Даши Намдакова. Большой вклад предоставлением оборудования внёс режиссёр Баир Дышенов.

По словам режиссёра картины, Дари понравился тизер и идея фильма, и она решила вложить собственные средства в завершение московской части съёмок, а также приложить усилия для привлечения финансирования в постпродакшн и участие проекта в престижных российских и международных фестивалях.

- Я искренне рада сотрудничеству с Ая-Гангой для завершения её кинопроекта «Здесь никого нет?». Мне очень близка идея фильма об обретении гармонии с окружающим миром, а также то, что в фильме играет большую роль природа и места Бурятии. Тизер произвёл на меня сильное впечатление. Такого кино из Бурятии мир ещё не видел! – рассказала теннисистка.

Дари рассказала, что она подробно обсудила с Ая-Гангой детали проекта, перспективы сотрудничества.

- Верю в талант Ая-Ганги, её творчество, то, что фильм получит высокую оценку зрителей и кинокритиков. Также мне приятно знать, что Ая-Ганга - внучка великого бурятского поэта Дондока Улзытуева, которого почитают как гения и национальное достояние в моей родной Бурятии и за её пределами, - продолжила Дари.

В будущем теннисистка и молодая режиссёр думают о продолжении сотрудничества и новых проектах под брэндом «Aya-Ganga&DariFilm».

- Верим в мечту. Однажды будем в Голливуде! – заключила теннисистка.



По словам Ая-Ганги, Дари – глубокий, тонко чувствующий человек и, несмотря на юный возраст, является примером для своего поколения.

- Её трудолюбие, упорство в достижении цели и высокая интеллектуальная и нравственная культура вызывают восхищение, - отметила режиссёр.

Сейчас Дари находится в Барселоне, где продолжает тренироваться в известной теннисной академии Луиса и Серхи Бругера. Скоро начнутся матчи и грунтовый сезон. Но творческая команда с Дари постоянно на связи.
Нашему проекту «Здесь никого нет? / Is Anyone Here?» – Быть! – заключила Ая-Ганга Улзытуева.



Как сообщал «Байкал-Daily», картина снималась осенью 2019 года. Главную роль в фильме исполнил российский актёр Никита Юранов. Судя по тизеру, приехавший в республику, судя по всему, в командировку, молодой человек после аварии оказывается в странной заброшенной деревне. Людей вокруг него нет, только старые здания и дома. Сюжет картины пока не раскрывается.


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