 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 Сентября

12 Сентября

Популярное

В Бурятии снимут необычный фильм «Здесь никого нет»

В Бурятии снимут необычный фильм «Здесь никого нет»
Общество, 
Главную роль в короткометражке сыграет российский актёр Никита Юранов

В двух бурятских сёлах, расположенных в живописной Баргузинской долине, – Хилгана и Борогол, скоро начнутся съёмки короткометражного фильма «Здесь никого нет». Автором сценария и режиссёром ленты является внучка известного бурятского поэта Дондока Улзытуева Ая-Ганга Улзытуева.

В июне она стала победителем республиканского питчинга кинопроектов, организованного министерством культуры Бурятии при поддержке Союза кинематографистов России, в категории «Игровое короткометражное кино» с проектом «Здесь никого нет».



По сюжету, замученный рутиной мегаполиса офисный клерк вместо командировки попадает в пустую деревню. В неудачных попытках выбраться оттуда он переживает второе рождение и встречает своего тайного спасителя.

- Это красивая, атмосферная история об обретении человеком утраченной гармонии бытия, которая разворачивается большей частью в Бурятии, но будет близка и понятна каждому, независимо от этнической принадлежности и местоположения, - сообщили «Байкал-Daily» об идее картины специалисты, работающие в команде проекта.

Также они отмечают, что идею и сценарий фильма горячо поддерживают мастера Аи Улзытуевой – мэтры российского кино Владимир Хотиненко, Павел Финн и Владимир Фенченко. В 2018 году она окончила их мастерскую на Высших курсах сценаристов и режиссёров.



Что касается процесса съёмок, то на данный момент проведена большая работа по подготовке: найдены локации, утверждены актеры и съёмочная группа, организован съёмочный процесс на месте, согласована техника и оборудование, в процессе работы - режиссёрская, операторская и художественная постановка.

«Подготовка идёт полным ходом», - добавляют специалисты.

Съемки в Баргузинском районе, Улан-Удэ пройдут с 17 по 30 сентября, затем они будут продолжены уже в Москве.

- Вместе с режиссёром над фильмом работает команда молодых, амбициозных и талантливых профессионалов: из Москвы прилетают актёры, оператор-постановщик, художник-постановщик и звукорежиссёр. Все они имеют опыт работы в кино и театре и получили высшее образование по специальности или учатся в ведущих профильных вузах страны. Вся творческая группа работает над фильмом бесплатно, - рассказали члены команды.



Главную роль в фильме исполнит российский актёр Никита Юранов. На счету молодого человека десятки главных и второстепенных ролей в кино и на телевидении.

С большей частью оборудования творческой группе помогает бурятский кинорежиссёр Баир Дышенов. Свою лепту в проект вносят общественные деятели, друзья, оказывают помощь министерство культуры республики, администрации Баргузинского района, села Хилганы и местные жители.


На фото - глава сельского поселения Хилгана Жаргал Будаев, художник- постановщик Агафья Брель, продюсер проекта Наталья Соктоева

фильм
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Фестиваль «Служу России» пройдёт в Улан-Удэ
Фестиваль «Служу России» пройдёт в Улан-Удэ
Общество, 13.09.2019
В мероприятии примут участие 200 молодых людей из военно-патриотических клубов республики
В Забайкалье вертолёты Ми-24 уничтожили лагерь «боевиков»
В Забайкалье вертолёты Ми-24 уничтожили лагерь «боевиков»
Общество, 13.09.2019
С лётчиками состоялось плановое лётно-тактическое учение по ведению разведки и уничтожению целей
Ушёл из жизни председатель совета ветеранов Бурятии Ревомир Гармаев
Ушёл из жизни председатель совета ветеранов Бурятии Ревомир Гармаев
Общество, 13.09.2019
Почётный гражданин Бурятии Ревомир Гармаев скончался на 82-м году жизни
В Улан-Удэ почтили память погибшего милиционера
В Улан-Удэ почтили память погибшего милиционера
Общество, 13.09.2019
Алексей Башлеев погиб в возрасте 25 лет
В Бурятии снимут необычный фильм «Здесь никого нет»
В Бурятии снимут необычный фильм «Здесь никого нет»
Общество, 13.09.2019
Главную роль в короткометражке сыграет российский актёр Никита Юранов
В Бурятии после ремонта откроют участок трассы Култук – Монды
В Бурятии после ремонта откроют участок трассы Култук – Монды
Общество, 13.09.2019
Комиссия оценила степень готовности объекта капремонта автодороги
От гриппа привьют более половины жителей Бурятии
От гриппа привьют более половины жителей Бурятии
Общество, 13.09.2019
Вакцинацию уже начали в школах, детских садах, учебных заведениях, на предприятиях
1000 мотострелков в Забайкалье уничтожают «боевиков»
1000 мотострелков в Забайкалье уничтожают «боевиков»
Общество, 13.09.2019
На учениях военнослужащие отрабатывают задачи по ведению манёвренной обороны и переходу в контратаку
В Улан-Удэ обещают, что самая знаменитая лужа уйдёт в прошлое
В Улан-Удэ обещают, что самая знаменитая лужа уйдёт в прошлое
Общество, 13.09.2019
Лужа на Боевой, которая возникает каждое лето после небольшого дождя, возможно, больше не появится
В Бурятии сняли клип на песню о юности
В Бурятии сняли клип на песню о юности
Общество, 13.09.2019
Исполняют композицию на бурятском языке четыре школьницы
Улан-удэнца обязали снести незаконный пристрой к балкону
Улан-удэнца обязали снести незаконный пристрой к балкону
Общество, 13.09.2019
На незаконное расширение балкона пожаловался сосед
Тепло в домах улан-удэнцев появится до 26 сентября
Тепло в домах улан-удэнцев появится до 26 сентября
Общество, 13.09.2019
Подключение будет проходить поэтапно
В Бурятии создадут центр поддержки одарённых детей
В Бурятии создадут центр поддержки одарённых детей
Общество, 13.09.2019
Обучать детей будут ведущие педагоги и специалисты
Временно изменится расписание поездов «Выдрино-Слюдянка-1»
Временно изменится расписание поездов «Выдрино-Слюдянка-1»
Общество, 13.09.2019
Также изменения расписание ещё нескольких пригородных поездов 

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Загрузка...
^