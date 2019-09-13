В Бурятии снимут необычный фильм «Здесь никого нет»

В июне она стала победителем республиканского питчинга кинопроектов, организованного министерством культуры Бурятии при поддержке Союза кинематографистов России, в категории «Игровое короткометражное кино» с проектом «Здесь никого нет».











- Это красивая, атмосферная история об обретении человеком утраченной гармонии бытия, которая разворачивается большей частью в Бурятии, но будет близка и понятна каждому, независимо от этнической принадлежности и местоположения, - сообщили «Байкал-Daily» об идее картины специалисты, работающие в команде проекта.



Также они отмечают, что идею и сценарий фильма горячо поддерживают мастера Аи Улзытуевой – мэтры российского кино Владимир Хотиненко, Павел Финн и Владимир Фенченко. В 2018 году она окончила их мастерскую на Высших курсах сценаристов и режиссёров.









- Вместе с режиссёром над фильмом работает команда молодых, амбициозных и талантливых профессионалов: из Москвы прилетают актёры, оператор-постановщик, художник-постановщик и звукорежиссёр. Все они имеют опыт работы в кино и театре и получили высшее образование по специальности или учатся в ведущих профильных вузах страны. Вся творческая группа работает над фильмом бесплатно, - рассказали члены команды.











С большей частью оборудования творческой группе помогает бурятский кинорежиссёр Баир Дышенов. Свою лепту в проект вносят общественные деятели, друзья, оказывают помощь министерство культуры республики, администрации Баргузинского района, села Хилганы и местные жители.











На фото - глава сельского поселения Хилгана Жаргал Будаев, художник- постановщик Агафья Брель, продюсер проекта Наталья Соктоева







В двух бурятских сёлах, расположенных в живописной Баргузинской долине, – Хилгана и Борогол, скоро начнутся съёмки короткометражного фильма «Здесь никого нет». Автором сценария и режиссёром ленты является внучка известного бурятского поэта Дондока Улзытуева Ая-Ганга Улзытуева.По сюжету, замученный рутиной мегаполиса офисный клерк вместо командировки попадает в пустую деревню. В неудачных попытках выбраться оттуда он переживает второе рождение и встречает своего тайного спасителя.Что касается процесса съёмок, то на данный момент проведена большая работа по подготовке: найдены локации, утверждены актеры и съёмочная группа, организован съёмочный процесс на месте, согласована техника и оборудование, в процессе работы - режиссёрская, операторская и художественная постановка.«Подготовка идёт полным ходом», - добавляют специалисты.Съемки в Баргузинском районе, Улан-Удэ пройдут с 17 по 30 сентября, затем они будут продолжены уже в Москве.Главную роль в фильме исполнит российский актёр Никита Юранов. На счету молодого человека десятки главных и второстепенных ролей в кино и на телевидении.