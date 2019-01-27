Он подписал своё имя на хии морин - флаге удачи - всей этнической Бурятии
В ходе рабочей поездки глава Бурятии Алексей Цыденов принял участие в буддийском обряде.
Ежегодно в Окинском районе проводится ритуальный обряд вывешивания хии морин всей этнической Бурятии. Традиционно он проходит во второй день нового года по лунному календарю в сельском поселении «Саянское» на вершине горы Хаан Уула. В нём принимают участие ламы Иволгинского дацана.
Хии морин (флаг удачи) призван оберегать и защищать жителей и выходцев региона. И перед самим ритуальным обрядом, который пройдёт позже в феврале, на нём подписал своё имя глава республики.
Отметим, что традиция поддерживается Пандито Хамбо ламой Буддийской традиционной Сангхи России Дамбой Аюшеевым.
Как сообщал «Байкал-Daily», Алексей Цыденов побывал с рабочей поездкой в двух районах Бурятии – Тункинском и Окинском.
В Тункинском районе глава посетил социальные объекты, проинспектировал состояние котельных в Аршане, осмотрел детскую поликлинику в Кырене, которая была построена в 2018 году, и Горхонскую школу, где идёт капитальный ремонт спортзала.
В следующем районе Бурятии Алексей Цыденов также осмотрел ряд различных объектов, принял участие в открытии Центра сойотской культуры и народного творчества в Орлике. Кроме того, руководитель региона провёл аукцион своих портретов в спортивном зале в селе Саяны.
Глава Бурятии принял участие в обряде
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