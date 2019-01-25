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Появилось видео с аукциона портретов Алексея Цыденова

Появилось видео с аукциона портретов Алексея Цыденова
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Глава Бурятии весело провёл импровизированные торги

Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне глава Бурятии Алексей Цыденов в Окинском районе провёл аукцион своих портретов. Всё произошло в спортивном зале в селе Саяны.

Школьники нарисовали портреты главы в качестве подарка, а он решил продать их «с молотка» работникам правительства. Три портрета по сто рублей купил министр спорта Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов. Самый же дорогой лот – за две тысячи рублей приобрёл сам Алексей Самбуевич.

Также он подарил девочке, нарисовавшей его портрет, ещё две тысячи рублей в честь дня рождения и поцеловал её в щёку.

В ролике с момента импровизированного аукциона видно, как глава республики вместе с чиновниками и детьми смеётся, продавая рисунки. Дети радуются, что их творения понравились главе и фотографируются рядом с Алексеем Цыденовым.


Видео «Байкал-Dailу»
аукцион
 
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