Строительство, борцовские юрты и животноводство: Итоги визита Алексея Цыденова в Окинский район



Животноводство



Первой остановкой Алексея Цыденова в Окинском районе стало фермерское хозяйство в Зун-Бие сельского поселения «Сойотское», которое образовано в 2015 году.



- Нынче была дождливая погода, благодаря чему мы приготовили достаточное количество сена. Сейчас зимой снега мало, поэтому особенно яки, которые сами пасутся, более менее хорошо зимуют, - рассказывает глава хозяйства Гончик Манханов.



Глава республики отметил, что разведение на ферме Окинского района гибрида коров и яков является хорошим опытом. На фермерском хозяйстве присутствуют яки, хайнаки, а также коровы. Планируется увеличение поголовья за счёт искусственного осеменения.



- Развитию исконного животноводства будет оказана поддержка. Кроме яков и хайнаков здесь ещё разводят местных лошадей, которые отличаются неприхотливостью. Пусть они не крупные, но зато приспособлены к суровым условиям, это будет здесь развиваться, - отметил Алексей Цыденов.



Мясо с хозяйства реализуется в основном в Окинском и Тункинском районах, а также на рынках Улан-Удэ.



Народная стройка



Далее глава направился в улус Сорок, где методом народной стойки идёт строительство детского сада.



Детский сад «Улыбка» в улусе Сорок признан аварийным. Здание не соответствует требованиям СанПиН и противопожарной безопасности. Стены и полы в группах поражены грибком. В данный момент старшая группа размещена в здании школы-интерната.



- Мы планируем и очень надеемся, что в этом году мы переедем в новое здание, - отметила заведующая детским садом «Улыбка» Евгения Аюшеева.



На сегодня у малышей нет возможности заниматься физкультурой и музыкой.



Новый детский сад, который жители ТОСа начали строить в июле прошлого года, Алексей Цыденов пообещал достроить. На эти цели нужно порядка 17 миллионов рублей.



- В этом году мы его достроим, дофинансируем. К концу года будет уже новый детский сад. Также по клубам и по спортивным юртам, - сказал Алексей Цыденов.



Ещё в Сороке за счёт средств спонсоров и методом народной стройки возводится клуб.



- Люди сами проявляют инициативу и вкладывают всё, что у них есть. Безусловно, мы им поможем и всё сделаем, - заверил глава.



Спортивные объекты



Посетил руководитель региона и место строительства стадиона в селе Орлик. На проектные работы по строительству универсального стадиона было выделено 297 тысяч рублей, сама стройка обойдётся в 35 миллионов рублей.



- На стадионе будут беговые дорожки, футбольное поле, зимой будем подкладывать лёд. У нас есть мечта принять республиканские летние сельские игры в 2022 году, - рассказала заместитель председателя комитета по социальной политике Дулма Намханова.



Как сообщал «Байкал-Dailу», эта мечта сбудется. Через три года район сможет принять сельские игры.



Также на территории стадиона планируют разместить две волейбольные площадки , небольшой зал для игры в теннис.



Глава побывал на строительстве спортивной юрты в улусе Хурга, отметив, что там планируют размещать сборные в условиях среднегорья.



В селе Саяны Алексей Цыденов посмотрел строительство силами ТОСа борцовской юрты, ипподром и спортивный зал после капитального ремонта.



Строительство юрты началось в начале прошлого года, на завершение работ нужно ещё 2,3 миллиона рублей, а также закупка спортивного оборудования.



Проблемные вопросы



Посмотрел Алексей Цыденов и строительство навесных мостов и защитных дамб, водоотводных каналов в Орлике.



- Иных способов как переправа или лодка нет. К сожалению, бывают и летальные случаи, нужно создавать безопасную переправу – это будут пешеходные мосты, будем делать, - сказал глава.



Проекта по строительству мостов ещё нет, стоимость должна составить от 5 до 15 миллионов рублей.



Посетив школу в селе Орлик Алексей Цыденов отметил, что ей нужен не только ремонт но и строительство нового здания.



- К сожалению это произойдёт не в ближайшие два года. С 2021 года школа должна быть проработана, - отметил глава.



В прошлый визит главы в Окинский район активно обсуждался проблемный вопрос с отсутствием банкомата, который был успешно решён.



- Приезжать сюда не стыдно, не всё конечно мы успели решить, но в любом случае мы все вопросы доведём до конца, - сказал глава.



Активность жителей



По итогам поездки Алексей Самбуевич отметил, что поручения по прошлой поездке в район в основном исполнены.



- Высокая оценка деятельности администрации района. Район в этом году занял первое место среди всех районов республики по совокупности факторов. Там разные показатели оценивались, и в итоге район занял первое место – это уже показатель . Поэтому администрация работает хорошо, жители активные, сами очень многие вещи делают, это хочется отдельно подчеркнуть, - подытожил глава.











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