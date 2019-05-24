Произошла авария
Накануне вечером, 23 мая, произошло аварийное отключение электроэнергии в «сотых» кварталах Улан-Удэ. Без света остались потребители микрорайонов 112, дома 1,3, и 113 мкр., дом 4 «а».
В 23:00 неисправность устранена, все потребители запитаны по нормальной схеме. Время отключения составило 1 час 8 минут, сообщается в оперативной сводке по городу.
«Сотые» квартала Улан-Удэ оставались без света
Происшествия, Фото:
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