Иркутские бойцы выиграли 21 медаль первенства мира

Общество, Фото: Иркутская федерация АРБ

Соревнования по абсолютно реальному бою проходили в Санкт-Петербурге



Иркутские спортсмены завоевали 21 медаль на первенстве мира по абсолютно реальному бою. Соревнования прошли с 7 по 8 мая в Санкт-Петербурге. В них приняли участие более 300 спортсменов из 12 стран.



В ходе двух дней поединков иркутяне в составе сборной России выиграли 7 золотых, 8 серебряных и 6 бронзовых медалей, сообщает Иркутская региональная спортивная федерация армейского рукопашного боя.



В командном первенстве уверенную победу одержала сборная России. Второе место заняла сборная Казахстана. Третье место досталось команде Армении.



Напомним, что уже в эти выходные, 14-15 мая, в Иркутске состоятся первенство и чемпионат региона по армейскому рукопашному бою, посвящённое Дню Победы.



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