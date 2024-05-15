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В Кяхтинском районе Бурятии благоустроят 6 населённых пунктов

В Кяхтинском районе Бурятии благоустроят 6 населённых пунктов
Общество,  Фото:администрация Кяхтинского района
Среди объектов – мемориал погибшим участникам СВО в Кяхте

В Кяхтинском районе Бурятии в 2025 году благоустройство проведут в 6 населённых пунктах. На всероссийском онлайн-голосовании были выбраны общественные территории и дизайн-проекты объектов благоустройства. По итогам голосования общее число проголосовавших в районе составило 5360 человек.

В следующем году начнётся благоустройство общественной территории «Мемориал погибшим участникам СВО» в Кяхте, благоустройство общественной территории по ул. Трактовая в с. Усть-Кяхта, продолжится благоустройство стадиона в с. Кудара-Сомон, территории нового расположения церкви «Преображения» в с. Усть-Киран, центральной части ул. Школьная в с. Хоронхой, территории, прилегающей к кладбищу в пгт. Наушки.

Как сообщили в районной администрации, в этом году началось благоустройство территорий, за которые жители голосовали в 2023 году. Так, в п. Хоронхой уже установлено металлическое ограждение в центральной части ул. Школьная.
Бурятия Кяхтинский район благоустройство

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