В Улан-Удэ пробегут спортивно-благотворительные забеги

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Акцию проведут в День защиты детей



1 июня, в День защиты детей, в столице Бурятии состоится «Зелёный марафон» — традиционный спортивно-благотворительный праздник. Он пройдёт в этом году в этнографическом музее народов Забайкалья, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РБ.



В программе мероприятия запланированы: забег на дистанцию 4,2 км, детский забег, инклюзивный забег, спортивно-развлекательные активности, а также социальные и благотворительные акции.



Возрастное ограничение: 6+.

