15 мая

14 мая

Популярное

В Улан-Удэ пробегут спортивно-благотворительные забеги

В Улан-Удэ пробегут спортивно-благотворительные забеги
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Акцию проведут в День защиты детей

1 июня, в День защиты детей, в столице Бурятии состоится «Зелёный марафон» — традиционный спортивно-благотворительный праздник. Он пройдёт в этом году в этнографическом музее народов Забайкалья, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РБ.

В программе мероприятия запланированы: забег на дистанцию 4,2 км, детский забег, инклюзивный забег, спортивно-развлекательные активности, а также социальные и благотворительные акции.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия забег акция спорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Часть улан-удэнцев ещё несколько дней будут сидеть без горячей воды
Часть улан-удэнцев ещё несколько дней будут сидеть без горячей воды
Общество, 15.05.2024
Без неё остаются почти четыре десятка домов
Две пары из Забайкалья поженились на выставке «Россия»
Две пары из Забайкалья поженились на выставке «Россия»
Общество, 15.05.2024
Всего 12 мая заключили брак более 150 пар со всей страны 
В Чите разыграют международный кубок по боксу
В Чите разыграют международный кубок по боксу
Общество, 15.05.2024
В День города забайкальцы побоксируют против спортсменов Монголии и Китая
В райцентре в Бурятии детей засыпает песком на площадке
В райцентре в Бурятии детей засыпает песком на площадке
Общество, 15.05.2024
Он поднимается при ветре и забивается ребятишкам в глаза  
В Бурятии местами кратковременные дожди
В Бурятии местами кратковременные дожди
Общество, 15.05.2024
Максимальная температура воздуха составит +27 градусов 
Артиллеристы из Бурятии сорвали ротацию ВСУ на Времевском направлении
Артиллеристы из Бурятии сорвали ротацию ВСУ на Времевском направлении
Общество, 14.05.2024
Задачу выполнили расчёты реактивных систем залпового огня «Ураган»
В Бурятии стартует чемпионат по мотокроссу
В Бурятии стартует чемпионат по мотокроссу
Общество, 14.05.2024
Первый этап пройдёт в эту субботу
Забайкалье примет чемпионат СФО и ДФО по футболу
Забайкалье примет чемпионат СФО и ДФО по футболу
Общество, 14.05.2024
«Третья Лига» (6+) пройдёт в Чите уже на этой неделе
В Улан-Удэ состоится хоккейный кубок
В Улан-Удэ состоится хоккейный кубок
Общество, 14.05.2024
Участие примут команды трёх регионов
Возле аршана Бурятии высадят лес
Возле аршана Бурятии высадят лес
Общество, 14.05.2024
Акция по посадке деревьев пройдёт в Курумканском районе
Участник СВО Эрдэм Бабудоржиев из Забайкалья спел на федеральном канале
Участник СВО Эрдэм Бабудоржиев из Забайкалья спел на федеральном канале
Общество, 14.05.2024
Военнослужащий исполнил известную композицию в самом начале передачи
В райцентре Бурятии ремонтируют центральную улицу
В райцентре Бурятии ремонтируют центральную улицу
Общество, 14.05.2024
Работы должны быть завершены до августа
В России напишут экологический диктант о Байкале
В России напишут экологический диктант о Байкале
Общество, 14.05.2024
Акция состоится уже завтра, 15 мая

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^