Акцию проведут в День защиты детей
1 июня, в День защиты детей, в столице Бурятии состоится «Зелёный марафон» — традиционный спортивно-благотворительный праздник. Он пройдёт в этом году в этнографическом музее народов Забайкалья, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РБ.
В программе мероприятия запланированы: забег на дистанцию 4,2 км, детский забег, инклюзивный забег, спортивно-развлекательные активности, а также социальные и благотворительные акции.
Возрастное ограничение: 6+.
В Улан-Удэ пробегут спортивно-благотворительные забеги
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