Проверку провела прокуратура
Прокуратура Кяхтинского района Бурятии обнаружила в работе районной администрации недоработку с военно-патриотическим воспитанием молодёжи.
- Прокуратура проверила исполнение бюджетного законодательства при реализации муниципальных программ, направленных на военно-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодёжи. Установлено, что в бюджете Кяхтинского района не было предусмотрено финансирование деятельности военно-патриотических молодёжных объединений, на организацию оборонно-спортивных мероприятий в рамках реализации муниципальной программы «Молодёжь Кяхтинского района», - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Руководитель администрации района получил прокурорское представление.
После прокурорского вмешательства в муниципальную программу дополнительно включили мероприятия по организации военно-полевых сборов, поддержке молодёжных инициатив, развития творчества и организации досуга несовершеннолетних. На эти цели местном бюджете выделили дополнительные средства в размере 100 тысяч рублей.
В районе Бурятии не лучшим образом заботились о военно-патриотическом воспитании
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