В районе Бурятии не лучшим образом заботились о военно-патриотическом воспитании

Проверку провела прокуратура



Прокуратура Кяхтинского района Бурятии обнаружила в работе районной администрации недоработку с военно-патриотическим воспитанием молодёжи.



- Прокуратура проверила исполнение бюджетного законодательства при реализации муниципальных программ, направленных на военно-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодёжи. Установлено, что в бюджете Кяхтинского района не было предусмотрено финансирование деятельности военно-патриотических молодёжных объединений, на организацию оборонно-спортивных мероприятий в рамках реализации муниципальной программы «Молодёжь Кяхтинского района», - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Руководитель администрации района получил прокурорское представление.



После прокурорского вмешательства в муниципальную программу дополнительно включили мероприятия по организации военно-полевых сборов, поддержке молодёжных инициатив, развития творчества и организации досуга несовершеннолетних. На эти цели местном бюджете выделили дополнительные средства в размере 100 тысяч рублей.





