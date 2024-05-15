В Улан-Удэ провели ревизию упавших деревьев

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

Ни одно подрезанное дерево не упало из-за штормового ветра



В столице Бурятии комитет городского хозяйства совместно с комбинатом по благоустройству провели ревизию всех упавших в городе после штормового ветра деревьев. Упавшие деревья не были своевременно подрезаны.



Провести осмотр упавших деревьев поручил на планерном совещание мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.



– Прошу обследовать, какие деревья падали. Считаю, что правильно была проведена работа по уборке с городских улиц старых, больных, ветхих деревьев, которые создавали угрозу для жителей. Они могли упасть и нанести увечья людям или повредить имущество. Сейчас идут строительные работы, прошу строителей быть аккуратнее, особенно работающих на технике вблизи городских зелёных насаждений, чтобы не повредить деревья, - поручил Игорь Шутенков.



Как сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ, проводимая в последние годы комплексная работа с зелёными насаждениями доказала свою эффективность. Разросшиеся подрезанные деревья не представляют опасности для электросетей, имущества, жизни и здоровья горожан.



В городских условиях работы по омолаживанию, формированию кроны деревьев – жизненно необходимая процедура. Специалисты знают, какие конкретно деревья нужно подрезать и, как именно, решают на месте. Сначала удаляют сухие и аварийные ветви, укорачивают толстые и длинные ветки, затем начинают формировать крону и убирать поросль.



Сразу после формирования кроны деревья выглядят не очень эстетично, но через некоторое время они вновь становятся пышными, зелёными. Например, по ул. Иволгинской спустя время уже видны результаты работы. Она стала вновь зелёной и при этом безопасной для горожан, машин и электросетей.



В Улан-Удэ массовое озеленение проходило в основном в 50-60-е годы прошлого века. Потом уход за деревьями был нерегулярным, осуществлялся непрофильными учреждениями, а часто и вовсе отсутствовал. Новый виток комплексной работы с зелёными насаждениями стартовал в Улан-Удэ в 2019 году. С этого времени в Улан-Удэ высажено более 70 тысяч саженцев на общественных территориях и 25 тысяч - на придомовых пространствах.



