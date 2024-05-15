Украденные деньги он потратил в течение часа
В марте 2024 года 69-летний житель Мухоршибирского района, находясь в райцентре, подошёл к банкомату, чтобы снять средства, и обнаружил в ячейке чужие деньги. Пенсионер забрал их из банкомата и в течение часа практически полностью потратил украденные 23 500 рублей. Вор купил бензопилу, запчасти к ней, оплатил долг по исполнительному производству, купил продукты и пообедал.
В тот же день к нему прибыли сотрудники полиции, отпираться он не стал. Уже на следующий день виновный возместил потерпевшей – многодетной матери – средства. Потерпевшая в суде просила прекратить уголовное дело в отношении мужчины, отмечают в суде.
Мухоршибирский районный суд, установив, что подсудимый впервые совершил преступление средней тяжести, полностью возместил причинённый потерпевшей вред и примирился с последней, уголовное дело прекратил в связи с примирением сторон.
В Бурятии пенсионер обокрал многодетную мать
Происшествия, Фото:
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