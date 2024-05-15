Клещи покусали 376 человек в Бурятии

Укусы зафиксированы в 20 районах республики и окрестностях Улан-Удэ



На 15 мая 2024 года в Бурятии за медицинской помощью по поводу укусов клещами обратилось 376 человек. Показатель обращаемости составил 39,8 на 100 тысяч населения. Укусы зафиксированы в 20 районах республики и окрестностях Улан-Удэ.



Проведены акарицидные обработки территорий мест массового отдыха и пребывания населения, летних оздоровительных и образовательных организаций площадью более 1200 га.



Продолжается прививочная кампания против клещевого энцефалита, привито более 58 тысяч человек, в том числе более 30 тысяч детей, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.



В случае присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться в ближайшую медицинскую организацию: в районах – в ФАП, пункт скорой медицинской помощи, поликлинику центральной районной больницы; в Улан-Удэ – в приёмное отделение Республиканской клинической инфекционной больницы по адресу: ул. Пирогова, 9а.



Сдать клеща на исследование на возбудителей клещевых инфекций можно в лабораториях по адресам:



- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 45б (тел.8 (3012) 41-02-66 рабочие дни, воскресенье);



- Республиканская клиническая инфекционная больница, Улан-Удэ, ул. Пирогова, 9а (8 (3012) 41-67-23, 41-67-05 рабочие дни, суббота).

