15 мая

14 мая

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В Бурятии придумали имя верблюжонку из «Степного кочевника»

В Бурятии придумали имя верблюжонку из «Степного кочевника»
Общество,  Фото:скриншот с видео

Его выбрали простые люди  

Верблюжонка, которые 3 апреля родился в этнокомплексе «Степной кочевник», что в Заиграевском районе Бурятии, назвали Буяном.

«Слово «буян» в бурятском языке означает «добро», «благо», «милосердие» или «благодеяние», - объяснили в комплексе. - Это слово часто используется для описания положительных качеств или добрых поступков».

Как писал «Байкал-Daily», этнокомплекс в начале апреля попросил в соцсетях читателей придумать новорожденному кличку.  

«Мы надеемся, что наш маленький Буян принесет много радости и позитива в нашу жизнь точно так же, как его имя символизирует всё самое хорошее и светлое», - отметили в «Степном кочевнике», поблагодарив людей за активное участие в выборе имени.

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