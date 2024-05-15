В Бурятии почти 800 раз выезжали на ложные пожары

Чаще всего о них сообщают дети



В республиканском агентстве ГО и ЧС рассказали о так называемых ложных сообщениях о пожарах, на которые приходится выезжать специалистам. Всего с начала года пожарные подразделения Бурятии реагировали на 14059 вызовов и 787 из них оказались фейковыми. Зачастую о таких возгораниях сообщают дети.



- Любой ложный выезд увеличивает нагрузку на подразделения, приводит к бессмысленной эксплуатации спасательной техники и самих огнеборцев, а также к расходу материальных и финансовых ресурсов, – пояснили в учреждении.



Кроме того, за это придётся ответить по статье 19.13 КоАП РФ («Заведомо ложный вызов пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи или иных специализированных служб»). Она предусматривает штрафы размером от 1000 до 1500 рублей. Если нарушителям ещё нет 16-ти, ими займётся комиссия по делам несовершеннолетних – КДН применяет к подросткам меры воспитательного характера. Малолетних хулиганов поставят на учёт, а их родителей или законных представителей оштрафуют по статье 5.35 КоАП РФ («Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»)



- Однако цена ложного вызова измеряется не только в денежном эквиваленте – в первую очередь за ним стоит возможность спасения человеческой жизни и имущества при возникновении настоящего пожара, – напомнили в агентстве ГО и ЧС.



