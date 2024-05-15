На этот раз их будут отлавливать в сотых кварталах
В ближайший четверг, 16 мая, в столице Бурятии пройдёт очередной «собачий» рейд. Его устроят в сотых микрорайонах. Там будут отлавливать беспризорных животных, а мобильные бригады проверят, соблюдают ли местные жители правила содержания своих питомцев.
С 10:00 до 16:00 у дома № 110 в 119 микрорайоне (вблизи магазина «Дарина») развернут ветеринарный пункт, где все желающие смогут бесплатно привить животных от бешенства, а за определённую плату – зарегистрировать их и установить специальный чип. Сообщать о нарушителях предлагают в оперативный штаб по номеру 8-983-433-75-44.
В Улан-Удэ опять устроят облаву на собак
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Есть шанс полетать на Як-42
На оживлённом участке перекроют переезд через трамвайные пути
За сутки она прибавилась на 8 сантиметров
На этот раз их будут отлавливать в сотых кварталах
Мониторинг позволяет обеспечивать безопасность в лесах
Горожане считают их очень опасными для здоровья
Сложная и пожароопасная ситуация сохраняется на острове с первой декады мая
А прямо на нём «красуется» сигнальная лента
Ни одно подрезанное дерево не упало из-за штормового ветра
Переход через железнодорожные пути не соответствовал предъявляемым требованиям
Чтобы вернуть свои кровные, ему пришлось дойти до омбудсмена
Укусы зафиксированы в 20 районах республики и окрестностях Улан-Удэ
Недоделанный спортобъект причиняет массу неудобств живущим рядом людям
Шаманы устроят для этого специальный обряд
Она начала функционировать с 15 мая