В Улан-Удэ опять устроят облаву на собак

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

На этот раз их будут отлавливать в сотых кварталах



В ближайший четверг, 16 мая, в столице Бурятии пройдёт очередной «собачий» рейд. Его устроят в сотых микрорайонах. Там будут отлавливать беспризорных животных, а мобильные бригады проверят, соблюдают ли местные жители правила содержания своих питомцев.



С 10:00 до 16:00 у дома № 110 в 119 микрорайоне (вблизи магазина «Дарина») развернут ветеринарный пункт, где все желающие смогут бесплатно привить животных от бешенства, а за определённую плату – зарегистрировать их и установить специальный чип. Сообщать о нарушителях предлагают в оперативный штаб по номеру 8-983-433-75-44.

