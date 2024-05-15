В Чите разыграют международный кубок по боксу

В День города забайкальцы побоксируют против спортсменов Монголии и Китая



В Чите с 24 по 26 мая на площади имени Ленина пройдёт международная матчевая встреча по боксу «Кубок города Читы - 2024» между сборными Забайкальского края, Китая и Монголии. Соревнования запланированы в рамках празднования Дня города.



Сборную региона представят семь лучших боксёров: Илья Шарай, Иван Хитриков, Иван Курбачёв, Степан Васильев, Ренат Аттокуров, Александр Мыдыгмаев, Мухаммад-Хабиб Джамаев.



Кроме того, в рамках международной матчевой встречи Читу посетит именитый российский боксёр-тяжеловес Сергей Кузьмин. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Забайкалья.



Возрастное ограничение: 6+.

