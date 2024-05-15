Возобновляется курсирование поезда Чита – Адлер

Первое отправление из столицы Забайкалья запланировано на 18 мая



С 18 мая возобновит курсирование скорый пассажирский поезд № 269/270 сообщением Чита – Адлер. Общее время пути поезда составит 136 часов.



Из Читы сезонный поезд будет отправляться:

– с 18 мая по 31 августа – три раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам;

– с 3 сентября по 26 сентября – два раза в неделю по вторникам и четвергам.



Из Адлера поезд будет отправляться:

– с 24 мая по 6 сентября – три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам;

– с 9 сентября по 2 октября – два раза в неделю по понедельникам и средам.



Кроме того, с 25 мая предусмотрено курсирование двух беспересадочных вагонов сообщением Чита – Анапа. Из Читы они будут отправляться в составе поезда №69 сообщением Чита – Москва.



Причиной возобновления курсирования поезда Чита – Адлер стало удовлетворение спроса пассажиров на период летних отпусков, сообщили в ЗабЖД.



