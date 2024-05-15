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Возобновляется курсирование поезда Чита – Адлер

Возобновляется курсирование поезда Чита – Адлер
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Первое отправление из столицы Забайкалья запланировано на 18 мая

С 18 мая возобновит курсирование скорый пассажирский поезд № 269/270 сообщением Чита – Адлер. Общее время пути поезда составит 136 часов.

Из Читы сезонный поезд будет отправляться:
– с 18 мая по 31 августа – три раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам;
– с 3 сентября по 26 сентября – два раза в неделю по вторникам и четвергам.

Из Адлера поезд будет отправляться:
– с 24 мая по 6 сентября – три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам;
– с 9 сентября по 2 октября – два раза в неделю по понедельникам и средам.

Кроме того, с 25 мая предусмотрено курсирование двух беспересадочных вагонов сообщением Чита – Анапа. Из Читы они будут отправляться в составе поезда №69 сообщением Чита – Москва.

Причиной возобновления курсирования поезда Чита – Адлер стало удовлетворение спроса пассажиров на период летних отпусков, сообщили в ЗабЖД.

Чита поезд железная дорога

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