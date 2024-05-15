Большинство улан-удэнцев поддержали запрет на продажу энергетиков детям

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Горожане считают их очень опасными для здоровья



Представители сервиса SuperJob устроили опрос и выяснили, что абсолютное большинство – 89% – жителей столицы Бурятии поддерживают табу на продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков. По мнению респондентов, они опасны здоровья и, в частности, для сердца и сердечно-сосудистой системы и вредят даже больше алкоголя.



Противников запрета оказалось всего 6%. Их основной довод – запретный плод сладок. Женщины высказывались за ограничения чаще мужчин (91% и 87% соответственно), а улан-удэнцы с детьми – активнее бездетных (90% и 88%).

