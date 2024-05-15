Недоделанный спортобъект причиняет массу неудобств живущим рядом людям
В региональном отделении Народного фронта обратили внимание на состояние стадиона у школы № 55 в микрорайоне Забайкальский. Он появился около СОШ только в прошлом году, но уже постепенно разрушается. На беговых дорожках отходит покрытие, яма для прыжков в длину заросла травой и стала травмоопасной, а на футбольных воротах порвалась сетка.
Спортобъект обошёлся в 28 миллионов рублей, и часть суммы – 4 миллиона – выделили на фонари и ограждение, которых нет. На ограде, по подсчётам общественников, не хватает 162 метров. Это не даёт покоя местным жителям. Дело в том, что в дом № 5в на улице Шукшина то и дело прилетают мячи. Люди сетуют на вмятины и повреждения на заборе и непрошенных гостей, перелезающих к ним в поисках мячика.
Любопытно, что все работы приняли и оплатили. Улан-удэнцы обращались к заказчику – это комитет по образованию городской администрации. Там заявили, что на ограждение в этом году намерены направить ещё два миллиона.
«Фронтовики» уже обратились в прокуратуру. Они решили выяснить, почему объект не достроили и законно ли повторное выделение средств на него.
ОНФ: В Улан-Удэ разрушается стадион за 28 миллионов
Общество, Фото:
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