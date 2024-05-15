В райцентре в Бурятии детей засыпает песком на площадке

Он поднимается при ветре и забивается ребятишкам в глаза
Ещё осенью у домов № 21 и 23 на улице Гагарина в Закаменске появилась новая детская площадка, где играют и ребятишки из соседних дворов. И всё бы ничего, но в игровой зоне очень много песка. По словам родителей, он поднимается при любом ветре и забивается детворе в глаза и рот, а ещё попадает в обувь.
Песком замело и все конструкции на площадке. Закаменцы задались вопросом, почему там не сделали современное покрытие – например, из резины или пластика.
На это в администрации города заявили, что действующие нормы и стандарты допускают покрытие песком, поскольку он «обладает ударопоглощающими свойствами». При использовании других материалов игровая зона обошлась бы дороже.
- Сумма выделенных средств ограничена, поэтому все материалы, работы и оснащение были просчитаны в пределах доведённых средств, – приводит ответ властей «Закамна-инфо.24/7».
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Общество, Фото:
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