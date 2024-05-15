В Бурятии наконец-то заработала Татауровская паромная переправа

В группе «Прибайкалье-инфо» сообщили, что в районе посёлка Татаурово в Прибайкальском районе открылась паромная переправа. Ранее возобновление её работы наметили на 5 мая, однако в итоге сооружение начало функционировать с 15-го.
Паром отправляется на правый берег в село Острог в 8:00, 9:20, 10:40, 12:00, 14:30, 15:50, 17:10 и 18:30, а обратно, на левый – в 8:45, 10:05, 11:25, 12:45, 15:15, 16:35, 17:55 и 19: 15 (обед – с 13:15 до 14:15)
Всего в Бурятии четыре таких переправы. Это Усть-Чикойская на автодороге «Стрелка – Подлопатки» в Селенгинском районе, Татауровская через Селенгу на региональной трассе «Татаурово – Острог» и Лесовозная через эту же реку в Прибайкальском плюс Усть-Муйская на реке Муя.