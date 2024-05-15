Чтобы вернуть свои кровные, ему пришлось дойти до омбудсмена
К уполномоченному по правам ребёнка в Бурятии Наталье Ганькиной обратился житель Кабанского района. Мужчина заявил, что работодатель – Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат (ЦКК) – нарушил его трудовые права и не перечислил зарплату. Это обернулось материальными трудностями для всей семьи, в которой воспитывается четверо ребятишек – студент, два школьника и дошкольник.
При рассмотрении обращения выяснилось, что предприятие заключило с банком договор банковского счёта и направило жалованье многодетного отца на новый, хотя он ждал поступления средств на ранее имеющийся. Всё это сделали без согласия самого сотрудника – заявление об изменении банковских реквизитов мужчина в бухгалтерию не подавал.
Детский омбудсмен проинформировала об этом районную прокуратуру и госинспекцию труда. Генеральному директору ЦКК внесли представление об устранении нарушений трудового законодательства, а комбинату – постановление о возбуждении дела об административном правонарушении за невыплату денег в установленный срок.
- Трудовые права многодетного отца и его детей восстановлены – мужчина получил причитающеюся ему заработную плату, – отметили в аппарате уполномоченного.
В Бурятии отца четверых детей оставили без денег на работе
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