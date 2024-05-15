В республике прошло пасхальное поминовение усопших
14 мая, в 9-й день после Пасхи, православные христиане Бурятии отметили Радоницу – пасхальное поминовение усопших. В этот день в храмах республики возносились заупокойные молитвы о всех усопших православных христианах.
- Пасха — время особой и исключительной радости, праздник победы над смертью. В дни Страстной и Светлой седмиц в храмах не совершается поминовение усопших. Оно начинается с Радоницы. В этот день верующие приходят в храм, чтобы помолиться о усопших, а затем посещают могилы своих родных и близких, чтобы поделиться с ними радостью о Воскресении Христовом. Отсюда и самый день поминовения называется Радоницей, - пояснили в пресс-службе Улан-Удэнской и Бурятской епархии.
Так, после вечернего богослужения накануне Радоницы в Одигитриевском соборе города Улан-Удэ митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф совершил панихиду. В сам день Радоницы митрополит совершил в соборе божественную литургию, а по её окончании панихиду по всем от века усопшим православным христианам. Также в этот день к обычным заупокойным молениям прозвучали песнопения, прославляющие Светлое Христово Воскресение.
Православные Бурятии отметили Радоницу
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