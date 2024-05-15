Сложная и пожароопасная ситуация сохраняется на острове с первой декады мая
Ольхон временно недоступен для поклонников дикой природы: все туристические маршруты закрыты. Причина – высокий класс пожарной опасности (4 из 5) и обнаруженный накануне вечером пожар в лесной части острова. Об этом сообщили в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
По данным на утро 15 мая, очаг ещё действует. Из-за того, что пожар находится в труднодоступной местности Прибайкальского национального парка, его тушение затруднено.
К месту обнаружения огня выдвинулись 28 сотрудников парашютно-десантной пожарной службы ФБУ «Авиалесоохрана», задействовано 2 единицы техники данного учреждения.
- Сложная и пожароопасная ситуация сохраняется на острове Ольхон с первой декады мая 2024 года. Самый популярный маршрут – «Север острова Ольхон» не принимает гостей уже с 8 мая. Особый противопожарный режим и предусмотренные им ограничения действуют на территории Прибайкальского национального парка с 4 мая 2024 года, - сообщили здесь.
Ольхон временно недоступен для туристов
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