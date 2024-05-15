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Навигация на Байкале в Бурятии откроется летом

Навигация на Байкале в Бурятии откроется летом
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В Иркутской области она уже началась

С 15 мая на водохранилищах Иркутской области и иркутской стороне озере Байкал открыта навигация для маломерных судов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

На Байкале со стороны Бурятии навигация откроется в начале лета, ориентировочно 10 июня, сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии. По словам госинспекторов, на озере ещё кое-где стоит лёд.

Судоводителям необходимо помнить, что до полного освобождения водных объектов ото льда выход на воду лучше отложить. Ледоход затрудняет маневрирование, что может привести к опрокидыванию плавсредства и гибели людей.

На каждом маломерном судне должны быть индивидуальные средства спасения - спасательные жилеты. Их количество должно соответствовать числу находящихся на борту людей.
навигация Байкал

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