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Две пары из Забайкалья поженились на выставке «Россия»

Две пары из Забайкалья поженились на выставке «Россия»
Общество,  Фото:t.me/forumrussianews
Всего 12 мая заключили брак более 150 пар со всей страны

В Москве во время первого Всероссийского свадебного фестиваля на выставке «Россия» состоялась церемония бракосочетания. Семейные союзы на ВДНХ заключили две пары из Забайкальского края - Игорь Сапожников и Екатерина Франц, а также Анастасия Ленкова и Никита Кисляк.

Екатерина и Игорь из Читы полтора года думали о свадьбе и решили не упускать шанс закрепить отношения именно на выставке, сообщили организаторы.

- То, что мы женимся на выставке — это волнительный момент, который мы воспринимаем как уникальную возможность в нашей жизни. Сегодняшнее мероприятие нам очень понравилось, это просто космос! Организация здесь на высшем уровне — у нас дома с таким размахом сделать подобное просто не получилось бы. Большое спасибо Президенту за идею выставки и за объявленный им Год семьи, — поделилась впечатлениями молодая жена Екатерина.

После торжественной церемонии на сцене для новобрачных и гостей выставки «Россия» выступили творческие коллективы из регионов Дальневосточного федерального округа, в том числе государственный музыкальный театр национальных культур «Забайкальские узоры» из Забайкалья, сообщает пресс-службе краевого правительства.

Как сообщал «Байкал-Daily», также на выставке заключила брак пара Тимура Бадмаева и Элизабет Бортоновой из Улан-Удэ. В этот день 151 пара из 79 регионов страны соединили свои судьбы на первом Всероссийском свадебном фестивале.


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