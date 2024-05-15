Житель Бурятии схлопотал штраф за неповиновение полицейским

Мужчина, будучи пьяным, ругался, хватался за форменную одежду сотрудников полиции



Житель Бурятии оказал неповиновение законным требованиям сотрудника полиции. Пьяный мужчина в салоне служебной машины выражался в адрес полицейских нецензурной бранью, хватался за форменную одежду, размахивал руками.



Постановлением Гусиноозёрского городского суда он признан виновным в совершении административного правонарушения и подвергнут наказанию в виде штрафа в 2000 рублей, сообщили в суде.

