15 мая

14 мая

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Житель Бурятии схлопотал штраф за неповиновение полицейским

Житель Бурятии схлопотал штраф за неповиновение полицейским
Происшествия, 
Мужчина, будучи пьяным, ругался, хватался за форменную одежду сотрудников полиции

Житель Бурятии оказал неповиновение законным требованиям сотрудника полиции. Пьяный мужчина в салоне служебной машины выражался в адрес полицейских нецензурной бранью, хватался за форменную одежду, размахивал руками.

Постановлением Гусиноозёрского городского суда он признан виновным в совершении административного правонарушения и подвергнут наказанию в виде штрафа в 2000 рублей, сообщили в суде.  
полиция

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