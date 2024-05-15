Улан-удэнцам пригрозили штрафами за похороны кошек и собак

Мёртвых питомцев нельзя закапывать во дворах или лесу
В комитете городского хозяйства рассказали, как правильно захоранивать умерших домашних животных. Там напомнили, что это запрещено делать во дворах, общественных местах и в лесу и тем более – оставлять мёртвых питомцев в мусорном контейнере, на свалке или топить в водоёмах.
Нарушителям грозят штрафы по части 3 статьи 10.8 КоАП РФ (« Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных»). Они колеблются от 4 до 5 тысяч рублей. Для погребения кошки или собаки можно обратиться в МАУ «Специализированная служба». Специалисты заберут животное из дома и кремируют его в инсинераторе. При желании прах после утилизации можно поместить в биоразлагаемую урну с семенами растений.
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