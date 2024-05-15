Его разом лишились около 800 человек
Жильцы домов на улице Ключевская в Улан-Удэ внезапно остались без электроэнергии. Она исчезла днём 15 мая.
Как выяснилось, виновна в этом сторонняя организация, сотрудники которой повредили электрокабель во время земляных работ.
- Сейчас бригада осматривает место повреждения, – рассказали «Байкал-Daily» в пресс-службе ПАО «Россети Сибирь» – «Бурятэнерго».
Пока время восстановления электроснабжения неизвестно. Известно, что света разом лишились около 800 человек.
В Улан-Удэ нерадивые рабочие оставили без света целую улицу
Происшествия, Фото:
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