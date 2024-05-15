В Улан-Удэ нерадивые рабочие оставили без света целую улицу

Его разом лишились около 800 человек



Жильцы домов на улице Ключевская в Улан-Удэ внезапно остались без электроэнергии. Она исчезла днём 15 мая.



Как выяснилось, виновна в этом сторонняя организация, сотрудники которой повредили электрокабель во время земляных работ.



- Сейчас бригада осматривает место повреждения, – рассказали «Байкал-Daily» в пресс-службе ПАО «Россети Сибирь» – «Бурятэнерго».



Пока время восстановления электроснабжения неизвестно. Известно, что света разом лишились около 800 человек.



