Пострадала пассажирка
Накануне, 14 мая, в Еравнинском районе Бурятии опрокинулся автомобиль Toyota Lite Ace Noah.
- Около 11 часов 50-летняя водитель автомобиля Toyota Lite Ace NoahЮ следуя по автодороге Улан-Удэ – Романовка – Чита, в 12 км от села Сосново-Озёрское не справилась с управлением и совершила опрокидывание, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП получила травмы 69-летняя пассажирка.
Как сообщал «Байкал-Dailу», также накануне в Улан-Удэ пьяный автомобилист врезался в мопед с двумя детьми. Две автоаварии произошли в Селенгинском районе: пьяный водитель врезался в ограждение, а ещё один автомобилист сбил корову.
В Бурятии опрокинулась Toyota Lite Ace Noah
Происшествия, Фото:
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