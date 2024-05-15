Президент России назначил всех министров нового правительства страны

И встретился с кабмином
Владимир Путин 14 мая подписал указы о назначении на должности вице-премьеров и глав всех министерств нового правительства.
Все утверждённые Госдумой и назначенные президентом министры:
Минздрав России - Михаил Мурашко;
Министерство экономического развития - Максим Решетников;
Министерство финансов - Антон Силуанов;
Министерство транспорта - Роман Старовойт;
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства - Ирек Файзуллин;
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций - Максут Шадаев;
Министерство науки и высшего образования - Валерий Фальков;
Министерство энергетики - Сергей Цивилев;
Министерство культуры - Ольга Любимова;
Министерство сельского хозяйства - Оксана Лут;
Министерство труда и соцзащиты - Антон Котяков;
Министерство спорта - Михаил Дегтярев;
Министерство промышленности и торговли - Антон Алиханов;
Министерство природных ресурсов и экологии - Александр Козлов;
Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики - Алексей Чекунков.
Вечером 14 мая Владимир Путин провёл в Кремле встречу с новым составом правительства.
Президент отметил, что в ходе процедуры утверждения вице-премьеров и министров парламентом поднимались темы состояния отраслей, а также мер, которые необходимо принять, чтобы реализовать все намеченные планы.
Президент поручил:
- В короткие сроки полностью сформировать команды в министерствах и ведомствах.
- Определить финансовое обеспечение планов по поддержке семей, граждан и бизнеса.
- Учесть предложения депутатов Госдумы, которые прозвучали в ходе обсуждений кандидатур.
Также Владимир Путин сообщил, что по представлению председателя правительства РФ подписан указ о награждении государственными наградами коллег, которые работали в прежнем составе правительства.
- Хочу вас поблагодарить за эту работу и поздравить с государственными наградами, - сказал глава государства.
Путин также назначил глав федеральных служб:
Сергей Нарышкина - директором Службы внешней разведки;
Александра Бортникова - директором Федеральной службы безопасности;
Виктора Золотова - директором Федеральной службы войск национальной гвардии РФ - главнокомандующим войсками национальной гвардии;
Дмитрия Кочнева –- директором Федеральной службы охраны;
Александра Линца - начальником Главного управления специальных программ президента РФ.