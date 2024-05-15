Президент России назначил всех министров нового правительства страны

И встретился с кабмином

Владимир Путин 14 мая подписал указы о назначении на должности вице-премьеров и глав всех министерств нового правительства.

Все утверждённые Госдумой и назначенные президентом министры:

Минздрав России - Михаил Мурашко;

Министерство экономического развития - Максим Решетников;

Министерство финансов - Антон Силуанов;

Министерство транспорта - Роман Старовойт;

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства - Ирек Файзуллин;

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций - Максут Шадаев;

Министерство науки и высшего образования - Валерий Фальков;

Министерство энергетики - Сергей Цивилев;

Министерство культуры - Ольга Любимова;

Министерство сельского хозяйства - Оксана Лут;

Министерство труда и соцзащиты - Антон Котяков;

Министерство спорта - Михаил Дегтярев;

Министерство промышленности и торговли - Антон Алиханов;

Министерство природных ресурсов и экологии - Александр Козлов;

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики - Алексей Чекунков.

Вечером 14 мая Владимир Путин провёл в Кремле встречу с новым составом правительства.

Президент отметил, что в ходе процедуры утверждения вице-премьеров и министров парламентом поднимались темы состояния отраслей, а также мер, которые необходимо принять, чтобы реализовать все намеченные планы.

Президент поручил:

- В короткие сроки полностью сформировать команды в министерствах и ведомствах.

- Определить финансовое обеспечение планов по поддержке семей, граждан и бизнеса.

- Учесть предложения депутатов Госдумы, которые прозвучали в ходе обсуждений кандидатур.

Также Владимир Путин сообщил, что по представлению председателя правительства РФ подписан указ о награждении государственными наградами коллег, которые работали в прежнем составе правительства.

- Хочу вас поблагодарить за эту работу и поздравить с государственными наградами, - сказал глава государства.

Путин также назначил глав федеральных служб:

Сергей Нарышкина - директором Службы внешней разведки;

Александра Бортникова - директором Федеральной службы безопасности;

Виктора Золотова - директором Федеральной службы войск национальной гвардии РФ - главнокомандующим войсками национальной гвардии;

Дмитрия Кочнева –- директором Федеральной службы охраны;

Александра Линца - начальником Главного управления специальных программ президента РФ.