15 мая

14 мая

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В райцентре в Бурятии людей эвакуировали из-за пожара в многоэтажке

В райцентре в Бурятии людей эвакуировали из-за пожара в многоэтажке
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Там вспыхнула однокомнатная квартира

Возгорание произошло в Закаменске в минувший вторник, 14 мая. В жилом доме на улице Юбилейная вспыхнула однокомнатная квартира площадью в 18 квадратных метров, сообщает «Закамна-инфо.24/7»

С четвёртого и пятого этажей пришлось эвакуировать пять человек. Обошлось без пострадавших. Предварительная причина пожара уже известна – неосторожное обращение неустановленных лиц с огнём. Размер ущерба устанавливается.
пожар

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