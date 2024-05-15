В райцентре в Бурятии людей эвакуировали из-за пожара в многоэтажке

Там вспыхнула однокомнатная квартира



Возгорание произошло в Закаменске в минувший вторник, 14 мая. В жилом доме на улице Юбилейная вспыхнула однокомнатная квартира площадью в 18 квадратных метров, сообщает «Закамна-инфо.24/7»



С четвёртого и пятого этажей пришлось эвакуировать пять человек. Обошлось без пострадавших. Предварительная причина пожара уже известна – неосторожное обращение неустановленных лиц с огнём. Размер ущерба устанавливается.

