В Бурятии пройдёт первенство по водному туризму

Турнир проведут на реке Уда



С 31 мая по 2 июня в Бурятии состоятся традиционные открытые республиканские соревнования по водному туризму («Водный фестиваль»). Местом проведения первенства региона по спортивному туризму на водных дистанциях станет Заиграевский район, река Уда, 26-й километр дороги на Хоринск.



В программе соревнований – спортивная дистанция «Слалом». Водные дистанции пройдут на байдарках, катамаранах-2, катамаранах-4. Количество попыток для классов судов – две. Также состоятся гонки на катамаранах-4, максимальное количество заездов – 3. Победитель определяется по двум победам. Кроме этого, проведут командную гонку «байдарка + катамаран-2 + катамаран-4».



К участию в соревнованиях допускаются спортивные коллективы, клубы, команды школ, отдельные спортсмены Республики Бурятия не моложе 16 лет. Состав команды – 8 человек. Количество команд от одной организации не ограничено. Соревнования проводятся в возрастных группах: юниоры/юниорки (16-21 лет), мужчины/женщины (старше 21 года); а также по категориям: мужской экипаж, смешанный экипаж и женский экипаж.



Предварительные заявки на участие в соревнованиях, заверенные командирующими организациями, направляются до 30 мая на электронную почту: mvv-energis@mail.ru с пометкой «ТВТ».



Возрастное ограничение: 0+.

