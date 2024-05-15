Проект стелы презентовали на открытии туристического сезона
14 мая известный архитектор Агинского Бурятского округа Болот Дондоков, автор стелы «Котёл дружбы», презентовал её проект на открытии туристического сезона в посёлке Агинском. Архитектурно-декоративная стела в знак дружбы и сотрудничества между Россией, Китаем и Монголией «Котёл дружбы» будет установлен на территории туристического комплекса «Приононье» Агинского района этим летом.
- Стела представлена в виде трёх «Сэргэ» (коновязей) вокруг одного основного. По обычаям кочевых народов Сэргэ – это символ дружелюбия и гостеприимства. Три «Сэргэ» символизируют дружественные страны – Россию, Китай и Монголию, объединённых вокруг главного Сэргэ – символа абсолютной истины, добра и чистоты помыслов. Сэргэ опоясаны золотым кольцом, на котором написано слово «Дружба» на трёх языках, - рассказал Болот Дондоков.
Стелу установят на бетонной плите, на трёх выступах будут расположены декоративные скульптурные львы, выполненные в восточном буддийском стиле, повествующие о существовании буддизма в трёх государствах.
- Всё основание будет отделано керамогранитной плиткой. В правом углу площадки будет установлен большой котёл на металлической треноге. Композиция станет одним из красивейших архитектурных и культурных объектов Забайкальского края, - заявил автор.
Торжественное открытие стелы «Котёл дружбы» запланировано 20 июля в рамках внешнеэкономического форума «Новые горизонты» в Забайкальском крае, сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.
Также на открытии туристического сезона 14 мая обсудили перспективы и планы сезона этого года. Так, известный оружейник, скульптор и ювелир Жигжит Баясхаланов представил проект архитектурного комплекса, который планируется установить на въезде в Агинское.
В Агинском округе установят «Котёл дружбы»
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