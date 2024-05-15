15 мая

14 мая

Популярное

В Агинском округе установят «Котёл дружбы»

В Агинском округе установят «Котёл дружбы»
Общество,  Фото:пресс-служба администрации АБО
Проект стелы презентовали на открытии туристического сезона

14 мая известный архитектор Агинского Бурятского округа Болот Дондоков, автор стелы «Котёл дружбы», презентовал её проект на открытии туристического сезона в посёлке Агинском. Архитектурно-декоративная стела в знак дружбы и сотрудничества между Россией, Китаем и Монголией «Котёл дружбы» будет установлен на территории туристического комплекса «Приононье» Агинского района этим летом.

- Стела представлена в виде трёх «Сэргэ» (коновязей) вокруг одного основного. По обычаям кочевых народов Сэргэ – это символ дружелюбия и гостеприимства. Три «Сэргэ» символизируют дружественные страны – Россию, Китай и Монголию, объединённых вокруг главного Сэргэ – символа абсолютной истины, добра и чистоты помыслов. Сэргэ опоясаны золотым кольцом, на котором написано слово «Дружба» на трёх языках, - рассказал Болот Дондоков.

Стелу установят на бетонной плите, на трёх выступах будут расположены декоративные скульптурные львы, выполненные в восточном буддийском стиле, повествующие о существовании буддизма в трёх государствах.

- Всё основание будет отделано керамогранитной плиткой. В правом углу площадки будет установлен большой котёл на металлической треноге. Композиция станет одним из красивейших архитектурных и культурных объектов Забайкальского края, - заявил автор.

Торжественное открытие стелы «Котёл дружбы» запланировано 20 июля в рамках внешнеэкономического форума «Новые горизонты» в Забайкальском крае, сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.

Также на открытии туристического сезона 14 мая обсудили перспективы и планы сезона этого года. Так, известный оружейник, скульптор и ювелир Жигжит Баясхаланов представил проект архитектурного комплекса, который планируется установить на въезде в Агинское. 
Агинский Бурятский округ стела туризм

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Кяхтинском районе Бурятии благоустроят 6 населённых пунктов
В Кяхтинском районе Бурятии благоустроят 6 населённых пунктов
Общество, 15.05.2024
Среди объектов – мемориал погибшим участникам СВО в Кяхте
Калмыцкая делегация посетила школу Улан-Удэ
Калмыцкая делегация посетила школу Улан-Удэ
Общество, 15.05.2024
Гости выразили благодарность за гостеприимство и обмен опытом
Православные Бурятии отметили Радоницу
Православные Бурятии отметили Радоницу
Общество, 15.05.2024
В республике прошло пасхальное поминовение усопших
В Бурятии «расцвёл» танцевальный «Багульник»
В Бурятии «расцвёл» танцевальный «Багульник»
Общество, 15.05.2024
Завершился конкурс народного танца
В Агинском округе появился свой корвет «Алдар Цыденжапов»
В Агинском округе появился свой корвет «Алдар Цыденжапов»
Общество, 15.05.2024
Макет корабля передан на хранение в национальный музей имени Цыбикова
Проекты Бурятии выиграли международный научный конкурс
Проекты Бурятии выиграли международный научный конкурс
Общество, 15.05.2024
Названы результаты совместного конкурса с министерством образования и науки Монголии
Борцы Бурятии принимают участие в чемпионате России среди студентов
Борцы Бурятии принимают участие в чемпионате России среди студентов
Общество, 15.05.2024
Спортсмены уже вылетели на место проведения соревнований
Со стихийной свалки в Улан-Удэ вывезли 11 КамАЗов мусора
Со стихийной свалки в Улан-Удэ вывезли 11 КамАЗов мусора
Общество, 15.05.2024
Там насобирали более 120 тонн отходов

В районе Бурятии начали возводить понтонный мост
В районе Бурятии начали возводить понтонный мост
Общество, 15.05.2024
Переправу свернут поздней осенью
В заказнике в Бурятии обновляют аншлаги
В заказнике в Бурятии обновляют аншлаги
Общество, 15.05.2024
Специалисты работают в Тугнуйском заказнике
В Бурятии ветер усилится до 22 м/с
В Бурятии ветер усилится до 22 м/с
Общество, 15.05.2024
Жителей призывают соблюдать меры безопасности

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^