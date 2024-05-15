В Улан-Удэ завершились школьные спортивные игры

В состязаниях среди восьми школ Октябрьского района приняли участие почти 300 детей
В Улан-Удэ прошли школьные спортивные игры. Стартовали состязания по нескольким видам спорта с февраля, и спустя несколько месяцев они завершились. Сегодня, 15 мая, дети сыграли в шахматы. Также сегодня были подведены итоги школьных игр и вручены медали и кубки.
В мероприятиях с зимы участвовали почти 300 детей с восьми школ Октябрьского района. Идея же организовать подобные состязания возникла в конце 2023 года.
- Возникла идея совместно с дворовыми инструкторами (Центр физкультурно-массовой работы Улан-Удэ – прим. ред.), школами привлечь к состязаниям детей-непрофессионалов – тех детей, которые не ходят в спортивные школы; детей, которые состоят на учёте в комиссии ПДН; ребятишек, которые немного в тени находятся от спорта. Мы решили организовать при поддержке дворовых инструкторов школьные спортивные игры на базе нескольких школ Октябрьского района. И сегодня заканчиваем, вручаем призы при поддержке депутатов горсовета, благодарим, смотрим и оцениваем. Видим, что есть хорошая отдача. Возможно, масштабируем состязания на весь город в следующем году, - рассказал Денис Егоров, депутат Улaн-Удэнcкoгo городского совета депутатов.
В турнирах участвовали ребятишки разного возраста.
- Проведены следующие соревнования: волейбол, мини-волей, спортивное ориентирование, шахматы и баскетбол. Все участники разного возраста, все классы участвуют, и сегодня у нас – подведение итогов, награждение призёров. Это первый такой опыт проведения турниров среди школьников по Октябрьскому району. Городской совет депутатов организовал соревнования совместно с инструкторами, с преподавателями физической культуры. Депутаты материально поддержали состязания. Конечно, это очень хорошее мероприятие, наших детей надо приучать к спорту, - отметил Беликто Цыбиков, депутат Улaн-Удэнcкoгo городского совета депутатов.
Также он подчеркнул, что все восемь школ охотно откликнулись на инициативу и активно участвовали во всех состязаниях.
Полный список победителей и призёров будет опубликован позже.
В Улан-Удэ завершились школьные спортивные игры
Общество, Фото:
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