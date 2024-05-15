Ушуисты выиграли 67 медалей
12 мая в столице Иркутской области прошёл открытый кубок по ушу городов-побратимов Иркутска, посвящённый 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Республику Бурятию на соревнованиях представили 24 юных воспитанника спортивной школы №18 города Улан-Удэ под руководством тренеров Алины Фёдоровой, Анны Кучерявенко и Надежды Халановой.
Команде «Золотого дракона» удалось выиграть 67 медалей. Юные спортсмены Бурятии завоевали 24 золотые, 28 серебряных и 15 бронзовых наград.
Также успешно выступили представители республики на домашнем первенстве Дальневосточного федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. Участниками соревнований в Улан-Удэ стали 227 дзюдоистов из 10 регионов. Воспитанники школы единоборств «Кодокан» Улан-удэнского дворца детского (юношеского) творчества показали отличные результаты на турнире, завоевав 5 медалей.
Золото первенства выиграл Даниил С. в весовой категории 66 кг. Дарья по итогу соревнований набрала 17 баллов, и это даёт ей право представлять сборную России на международных играх «Дети Азии».
Серебряные медали у Дарьи В. (весовая категория свыше 70 кг), Алексея Б. (весовая категория свыше 90 кг) и Ярослава Б. (весовая категория 46 кг). Кроме этого, Ярослав выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Бронзу получил Евгений Х. (весовая категория 73 кг). Спортсменов тренирует Сергей Байдаев.
Спортсмены Бурятии успешно выступили на турнирах по дзюдо и ушу
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