Калмыцкая делегация посетила школу Улан-Удэ

Общество, Фото: комитет по образованию администрации Улан-Удэ

Гости выразили благодарность за гостеприимство и обмен опытом



На днях в Бурятию прибыла делегация из Республики Калмыкия во главе с ведущим специалистом министерства образования и науки Калмыкии Баирой Агуляевой. В ходе поездки делегация посетила гимназию №29 города Улан-Удэ, в которой гостям показали, как в республике преподают национальный язык.



С приветственным словом выступил директор гимназии Баир Дониров, который рассказал: о школе и развитии бурятского языка в ней. В школе гости посетили выставки и мастерские, где дети на бурятском языке рассказывали о своих прадедушках, об их подвигах во время Великой Отечественной войны, а также спели песню «Журавли» на бурятском языке.



Учителя гимназии города провели уроки по теме «Гал гуламта», в рамках которого ученики 10 класса сравнили традиции и обычаи бурят и калмыков. А гости из Калмыкии провели урок по теме «Калмыцкий чай», в рамках которого рассказали о калмыцком алфавите и сравнивали произведения поэтов. Отметим, что калмыцкий и бурятский язык относятся к одной языковой группе – монгольской, поэтому в языках есть много общего.



- По окончанию семинара на площадке №2 «Родной язык и литература в школьном образовании и поликультурном воспитании: региональные практики образовательных организаций Республики Бурятии и Республики Калмыкии» во время круглого стола выразили благодарность за гостеприимство и обмен ценным опытом. Они подчеркнули важность таких встреч для сохранения и развития родного языка, - сообщает комитет по образованию администрации Улан-Удэ.

