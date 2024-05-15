15 мая

14 мая

Популярное

Бурятия закрыла поставку гуманитарной помощи животноводам Монголии

Бурятия закрыла поставку гуманитарной помощи животноводам Монголии
Общество,  Фото:t.me/alexeytsydenov

Её получили 16 аймаков

14 мая подписано соглашение, которое закрыло поставку гуманитарной помощи России животноводам Монголии. Об этом сообщил в соцсетях глава Бурятии Алексей Цыденов.

«Это документ, а за ним большая работа аграриев Бурятии, - отметил он. -  8,23 тысяч тонн зерна пшеницы, ячменя, овса поставлены в 16 аймаков и три района столицы Монголии. Как отметил заместитель руководителя Государственного агентства по чрезвычайным ситуациям Монголии, бригадный генерал Батмунх Ууганбаяр, наша помощь была своевременной. Без нее последствия падежа скота в Монголии из-за многоснежной бескормицы были бы более тяжелыми».

Зернофураж по поручению правительства России вывозился беспошлинно в рамках особого таможенного режима, как гуманитарная помощь.

Глава Бурятии поблагодарил всех, кто принял участие в организации поставок гуманитарной помощи:

«Прежде всего, хозяйства Баргузинского, Бичурского, Заиграевского, Кабанского, Курумканского, Кяхтинского, Мухоршибирского, Тарбагатайского районов республики. Аграрии Бурятии - не только настоящие труженики села, но и невероятно отзывчивые люди. Не сомневался в вас, земляки».

Алексей Цыденов отметил, что помощь соседям - важное дело в укреплении двусторонних отношений России и Монголии, история которых скреплена боями на Халхин-Голе и помощью монгольского народа Советскому Союзу в годы Великой Отечественной войны.

Как сообщал «Байкал-Daily», всего на закупку и транспортировку зерна для скотоводов Монголии, пострадавших от зимней бескормицы скота, было направлено свыше 166 миллионов рублей.
Монголия гуманитарная помощь животноводство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ дети раздали пасхальные яйца с дорожными правилами
В Улан-Удэ дети раздали пасхальные яйца с дорожными правилами
Общество, 15.05.2024
Тематической акцией завершили пасхальную неделю 
Начальник управления Росгвардии по Бурятии провёл личный приём
Начальник управления Росгвардии по Бурятии провёл личный приём
Общество, 15.05.2024
Обратившиеся получили исчерпывающие ответы 
Столицу Бурятии окутал запах фекалий
Столицу Бурятии окутал запах фекалий
Общество, 15.05.2024
Зловоние воцарилось в центре города и 40-х кварталах
Улан-удэнцам пригрозили штрафами за похороны кошек и собак
Улан-удэнцам пригрозили штрафами за похороны кошек и собак
Общество, 15.05.2024
Мёртвых питомцев нельзя закапывать во дворах или лесу
Житель Бурятии оплатил долги только после ареста Nissan AD
Житель Бурятии оплатил долги только после ареста Nissan AD
Общество, 15.05.2024
Иномарку передали на ответственное хранение
В Бурятии почти 800 раз выезжали на ложные пожары
В Бурятии почти 800 раз выезжали на ложные пожары
Общество, 15.05.2024
Чаще всего о них сообщают дети

Часть улан-удэнцев ещё несколько дней будут сидеть без горячей воды
Часть улан-удэнцев ещё несколько дней будут сидеть без горячей воды
Общество, 15.05.2024
Без неё остаются почти четыре десятка домов
Две пары из Забайкалья поженились на выставке «Россия»
Две пары из Забайкалья поженились на выставке «Россия»
Общество, 15.05.2024
Всего 12 мая заключили брак более 150 пар со всей страны 
В Чите разыграют международный кубок по боксу
В Чите разыграют международный кубок по боксу
Общество, 15.05.2024
В День города забайкальцы побоксируют против спортсменов Монголии и Китая
В райцентре в Бурятии детей засыпает песком на площадке
В райцентре в Бурятии детей засыпает песком на площадке
Общество, 15.05.2024
Он поднимается при ветре и забивается ребятишкам в глаза  

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^