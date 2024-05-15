Бурятия закрыла поставку гуманитарной помощи животноводам Монголии

Её получили 16 аймаков

14 мая подписано соглашение, которое закрыло поставку гуманитарной помощи России животноводам Монголии. Об этом сообщил в соцсетях глава Бурятии Алексей Цыденов.

«Это документ, а за ним большая работа аграриев Бурятии, - отметил он. - 8,23 тысяч тонн зерна пшеницы, ячменя, овса поставлены в 16 аймаков и три района столицы Монголии. Как отметил заместитель руководителя Государственного агентства по чрезвычайным ситуациям Монголии, бригадный генерал Батмунх Ууганбаяр, наша помощь была своевременной. Без нее последствия падежа скота в Монголии из-за многоснежной бескормицы были бы более тяжелыми».

Зернофураж по поручению правительства России вывозился беспошлинно в рамках особого таможенного режима, как гуманитарная помощь.

Глава Бурятии поблагодарил всех, кто принял участие в организации поставок гуманитарной помощи:

«Прежде всего, хозяйства Баргузинского, Бичурского, Заиграевского, Кабанского, Курумканского, Кяхтинского, Мухоршибирского, Тарбагатайского районов республики. Аграрии Бурятии - не только настоящие труженики села, но и невероятно отзывчивые люди. Не сомневался в вас, земляки».

Алексей Цыденов отметил, что помощь соседям - важное дело в укреплении двусторонних отношений России и Монголии, история которых скреплена боями на Халхин-Голе и помощью монгольского народа Советскому Союзу в годы Великой Отечественной войны.